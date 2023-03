El presidente de Venezuela propone invertir los recursos robados en programas sociales

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Los organismos de investigaciones me tienen que garantizar y la Fiscalía le tiene que garantizar a este país que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo", ha declarado, según ha recogido la cadena venezolana Globovisión.

Maduro ha señalado que esto tiene que ocurrir "más temprano que tarde", ya que "es un compromiso" del Ejecutivo. También ha reiterado que "desde hace semanas" está "dirigiendo personalmente" con "paciencia, con mucha intuición y profundidad" la investigación.

"Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados de las fechorías y de los robos que estaban cometiendo contra nuestra República (...) Yo me indigno mucho, déjenme decirles, me indigno, casi que me lleno de ira, de rabia, frente a la corruptela, de gente que le dimos toda la confianza (...) y terminaron robando al pueblo en circunstancias tan difíciles", ha aseverado.

Además, ha asegurado que las autoridades han "logrado capturar una parte de las riquezas" de los exfuncionarios y empresarios capturados por su presunta vinculación en los casos de corrupción.

"Son riquezas malhabidas formidables, apenas, como dijo el fiscal William Saab, apenas se han logrado capturar una parte de estas riquezas: mansiones por aquí y por allá", ha expresado. "Habrá que encontrar todo eso y llegará el momento en que los involucrados digan toda la verdad bajo la ley y podamos mostrar estos bienes multimillonarios", ha agregado.

También ha indicado que el objetivo es continuar dando golpes a las mafias y llegar a la totalidad de los incursos en los actos de corrupción, ya que "el resto, el grueso, lo tienen escondido, encaletados, lo ocultaron". "Voy a actuar hasta la profundidad más grande como presidente", ha prometido Maduro.