(Pre) Francesco Bagnaia (Ducati) busca otro 'mordisco' en Termas de Río Hondo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Sin apenas tiempo para digerir el ajetreado estreno de la temporada el pasado fin de semana en Portimao (Portugal), la parrilla puso rumbo a América donde disputará las dos siguientes carreras, esta de Termas de Río Hondo y, tras una semana de descanso, el Gran Premio de Las Américas en el COTA de Austin (Estados Unidos).

El inicio de campeonato, sobre todo en la categoría 'reina', ratificó el dominio que había mostrado Ducati en la pretemporada, con cuatro 'Desmosedici' en el 'Top 5' de la carrera del domingo y doblete en la primera en formato sprint de la temporada. Sólo Aprilia y el Repsol Honda intentaron inquietar, sin éxito, a la marca de Borgo Panigale.

Además, el primer domingo estuvo marcado por el incidente protagonizado por el español Marc Márquez (Repsol Honda), que no pudo controlar su moto y terminó tocándose con Jorge Martín (Ducati) y derribando Miguel Oliveira (Aprilia). El de Cervera y el portugués salieron mal parados y finalmente no podrán correr en esta segunda cita, para la que el primero había sido sancionado con una doble 'Long Lap' que, tras una aclaración poco común de la FIM, deberá cumplir en el próximo Gran Premio que corra y que será recurrida por su equipo "por no ajustarse a la normativa".

Ni el ocho veces campeón del mundo ni el luso serán sustituidos por sus respectivos equipos, al igual que las otras bajas del catalán Pol Espargaró (KTM), que sufrió un grave accidente en el segundo entrenamiento del viernes, y del italiano Enea Bastianini (Ducati), que se fue al suelo en la carrera sprint y se dañó la escápula.

Con todo, y con la incógnita de la climatología, que amenaza lluvia el viernes y el domingo, Bagnaia será el rival a batir después de sumar las dos victorias en Portimao, donde sólo se le resistió la 'pole', que fue de forma sorprendente para Marc Márquez. El actual campeón del mundo se impuso el sábado en la carrera sprint a Jorge Martín y al ilerdense, y el domingo batió al español Maverick Viñales (Aprilia) y a su compatriota Marco Bezzecchi (Ducati).

'Pecco' fue el único en el podio de las dos carreras y se fue de Portugal con el máximo de puntos, 37, y ya 12 de ventaja sobre Viñales de cara a un Gran Premio de Argentina que se le ha resistido históricamente a Ducati, que nunca ha ganado, ni en Termas de Río Hondo ni en el trazado que albergaba Buenos Aires, con el actual número '1' siendo quinto el año pasado. Jorge Martín, pese a las lesiones sufridas por el incidente de Portugal, fue la mejor Desmosedici en el circuito argentino en 2022 y se perfila como una de las amenazas de Bagnaia.

En cambio, Aprilia llega más animada de cara a volver a dar 'guerra' a las Ducati, no sólo por sus buenas prestaciones en la primera cita, sino porque el año pasado hizo historia con su primera victoria en MotoGP, con Aleix Espargaró, que querrá repetir para dedicársela a su hermano Pol.

Antes de la victoria de la marca italiana, Termas de Río Honda había sido coto de Honda y Yamaha, pero las dos fábricas japonesas no parecen actualmente estar al nivel de las motos 'rojas'. Sin Marc Márquez, Joan Mir, cuarto el año pasado con la Suzuki, tendrá que asumir toda la responsabilidad en el equipo oficial del ala dorada tras un complicado inicio en Portimao (undécimo), mientras que el francés Fabio Quartararo tampoco pudo poner a la 'M1' entre las mejores y además visita un circuito que no se le ha dado excesivamente bien en sus dos visitas.

ACOSTA, A CONFIRMAR SU CANDIDATURA EN MOTO2

Por otro lado, el campeonato en las categorías de Moto2 y Moto3 comenzó con dominio de los pilotos españoles, que coparon cuatro de los seis puestos del podio, incluidos los triunfos por medio de Pedro Acosta y Daniel Holgado, respectivamente.

El de Mazarrón confirmó que es seguramente uno de los grandes candidatos al título y se hizo con la victoria por delante de otro de los aspirantes, el valenciano Arón Canet (Kalex). Ambos intentarán volver a estar delante en Termas de Río Hondo donde en 2022 acabaron séptimo y cuarto, respectivamente.

Por su parte, en la siempre igualada categoría de Moto3, Holgado logró su primera victoria mundialista, también por delante de otro español y de KTM como David Muñoz. Además, en Portimao, José Antonio Rueda (KTM) y Jaume Masiá (Honda) fueron cuarto y quinto respectivamente, en un 'Top 4' completo de la marca austriaca, con el portugués Diogo Moreira en el tercer escalón del podio.