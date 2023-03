Agenda Informativa de Europa Press para el 31 de marzo ( 2 )

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este viernes, 31 de marzo, por EUROPA PRESS, agrupada en la sección de Economía-Laboral:

ECONOMÍA-LABORAL

-- En Madrid, se celebra la tercera edición del 'Wake Up, Spain!' 'Impulsar el cambio en momentos de incertidumbre', un simposio organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I (Disruptores e Innovadores) durante la semana del 27 all 31 de marzo. Un ciclo de encuentros donde miembros del Gobierno, agentes sociales, presidentes autonómicos, alcaldes, grandes empresarios y líderes nacionales e internacionales expondrán sus puntos de vista sobre diferentes temas de actualidad divididos en distintos focos.

-- 09.00 horas: En Madrid, la tasadora inmobiliaria Tinsa publica su estadística IMIE Mercados Locales de precio de vivienda nueva y usada correspondiente al primer trimestre de 2023.

-- 09.30 horas: En Madrid, Airbus, Avincis y Telespazio presentan sus proyectos de I+D en el marco de la iniciativa Civil UAV, de la Xunta de Galicia con la presencia del consejero del vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia, Francisco Conde (Casa de Galicia, Calle de Casado del Alisal, 8).

-- 10.00 horas: En Madrid, Banco Santander celebra su junta general de accionistas. En el Centro de Formación El Solaruco (Ciudad Grupo Santander) en Boadilla del Monte (Madrid).

-- 10.30 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside la reunión del Comité de Gestión de Cítricos, en la sede del Ministerio.

-- 11.00 horas: En Madrid/Online, Telefónica celebra su Junta General de Accionistas el próximo 31 de marzo en segunda convocatoria (https://www.telefonica.com/junta/ Distrito Telefónica, Edificio Central, Ronda de la Comunicación).

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, firma un protocolo con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres) para el estudio del aumento del parque público de vivienda en alquiler asequible, en la sede del Ministerio.

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, asiste a la presentación de la nueva denominación de la estación Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes.

-- 16.00 horas: En Londres (Reino Unido), la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, participa en el foro 'Towards a New Economic Paradigm?', en la London School of Economics. Houghton Street.