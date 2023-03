Biden pide a Rusia la liberación del periodista Evan Gershkovich, detenido por presunto espionaje

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Dejen que se marche", ha dicho a su salida de la Casa Blanca tras ser interrogado por los periodistas presentes. Horas antes, el Kremlin resaltó que los periodistas extranjeros "no hacen frente a restricciones" y afirmó que Gershkovich "fue pillado in fraganti".

El periodista habría estado recabando informaciones sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y que ha enviado mercenarios a Ucrania. El último artículo de Gershkovich publicado por 'The Wall Street Journal' data del 28 de marzo bajo el titular 'La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse'.

Gershkovich trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, según recoge su página web.