BSNO estrena “Agua”, una oda a la fiesta y la explosión de la música electrónica

BSNO es un artista y DJ mexicano que ha hecho de la música electrónica algo más que beats sonando: su estilo detona una explosión de energía en cada set, contando con el apoyo de grandes figuras de la escena electrónica mundial como David Guetta, Afrojack, Hardwell y los más grandes representantes internacionales. BSNO se ha catapultado como uno de los DJ más populares de México tocando en varias partes del mundo y en los festivales más importantes del género, como EDC, Ultra, Life in Color, Medusa Festival, por mencionar algunos.

En exclusiva para Publimetro, BSNO nos cuenta sobre su importancia en el medio electrónico y de su nuevo sencillo Agua.

¿Cómo nace este gusto por ser parte del movimiento electrónico en nuestro país?

— La verdad, siempre quise dedicarme a algo que representara la vida de rockstar. En una ocasión, al salir de la prepa, me fui a un bar, agarré la fiesta y un amigo le dijo a la dueña del lugar que yo era DJ. Por supuesto, no lo era de verdad, pero yo ese día dije que sí. Pensé que era la oportunidad perfecta de lanzarme y comenzar a tener el estilo de vida de fiesta, música, mujeres y toda la onda de un rockstar. Y lo demás es historia.

¿Ha sido fácil el camino?

— Definitivamente no ha sido un camino fácil. Mi propuesta es música electrónica en español, y aunque actualmente el reguetón ha abierto muchas puertas para el idioma, al principio no era así; soy de los primeros en que le apostó a la música electrónica en español, así que defenderlo, definitivamente, ha sido un camino difícil.

¿Cómo surge la relación y apoyo que tienes con top DJ de talla internacional como David Guetta, Steve Aoki, Marshmello, Dash Berlin, Hardwell, etc?

— Se ha dado sin explicármelo realmente, a David Guetta lo estuve buscando durante muchos años y por todos lados, y un día, de repente, agrego mis canciones a sus listas de Spotify y las empezó a tocar en su radioshow: ¡fue algo mágico! A Afrojack también lo busqué, le pedí a otra leyenda —Laidback Luke— que me lo presentara; él lo hizo vía correo, nos quedamos de ver en un EDC y me recibió superbién y me invito al escenario, definitivamente ¡un gran momento en mi carrera! Dash Berlin me pidió una canción para su disquera; para mí, fue un honor. A Hardwell le envié un edit que hice de Cielito lindo, lo tocó en el escenario principal del EDC, se volvió viral en redes y de ahí me invitaron a la disquera.

Te has presentado con gran aceptación en los festivales más importantes del medio electrónico, ¿cuál es la magia que hay en tus sets?

— La clave de mis sets es la interacción que tengo con la gente y siempre buscar ofrecerles algo extra. No quiero que se vayan solo escuchando música y brincando. Por ejemplo, en el EDC del año pasado —que toqué en el escenario principal— le di al público globos rojos con forma de corazón y al mismo tiempo los tenían que soltar; fue algo muy bonito. Momentos así es lo que busco, que sean únicos.

¿Te consideras un referente de la música electrónica en México?

— Objetiva y modestamente... sí, y me siento muy orgulloso. Sé que inspiro a mucha gente allá afuera y sé que a mucha gente le gusta mi música, así que me siento orgulloso, halagado y con ganas de seguir siempre compartiendo más.

Estás estrenando sencillo, cuéntanos un poco de ¨Agua¨

— Agua es mi siguiente canción enfocada a clubes, antros y cualquier lugar que quiera fiesta. Mis canciones pasadas para clubes, Alcohol y Tequila, fueron muy bien recibidas; gracias a Dios, cuentan con millones de reproducciones y miles de lugares en donde suenan, así que quise darles una continuación y seguir con la fiesta. El video oficial también es una locura.

¿Cómo defines tu estilo y la escena electrónica?

— Mi estilo ¡es energía pura! Mi nombre es ROCKSTAR DJ y me encargo de hacerle honor en cada presentación.

¿Cómo y en qué lugar te visualizas en 10 años?

— Me encantaría seguir sacando música y con una base de fans más grande, seguir haciendo conciertos propios y presentándome en los mejores festivales.

¿Qué le dices a los jóvenes que quieren ser productores de música electrónica?

— Que busquen algo original o algo que ya existió, pero que nadie se acuerde y lo hagan suyo.