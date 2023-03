Paraliza juez apertura de juicio por Odebrecht contra Emilio Lozoya

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin no irá a juicio, de forma inmediata, por el caso Odebrecht, luego de que un juez resolviera “paralizar” la apertura del proceso por las acusaciones que pesan en contra del exfuncionario federal por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Lozoya iría a juicio, junto a su madre Gilda Margarita Austin y Solís, por la presunta entrega de sobornos para conseguir la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto, procedentes de la empresa constructora Odebrecht; sin embargo, el juez del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón, determinó no enviar el acuerdo de apertura de juicio.

El pasado 13 de marzo había aprobado dicho proceso, después de que no se llegará a un acuerdo reparatorio con Lozoya, como él y su defensa lo buscaban, así como la obtención de un criterio de oportunidad que le permitiera abandonar la cárcel por un cambio de medida cautelar.

Después de que no envió el auto de apertura de juicio, no se fijó una fecha para el inicio de la “cita a la justicia”, pero esto no se produjo porque Lozoya Austin interpusiera un amparo, pues la razón se basó en una apelación de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la negativa del juez a aceptar información aportada por Suiza y Brasil contra Lozoya.

No significa una cancelación del juicio sino una posposición, permitida por el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 472, hasta que un Tribunal Colegiado Penal o Colegiado de Apelación decidan poner el marcha el juicio en contra de Emilio Lozoya.

Una posible reparación del daño, que ha intentado el exfuncionaro de EPN, asciende a 10 millones de dólares por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Además, la FGR ha pedido 46 años de cárcel por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Su madre, alcanzaría hasta 21 años de prisión.

Lozoya Austin permanece en prisión preventiva oficiosa desde 2021, en el Reclusorio Norte, luego de suspender el criterio de oportunidad por la difusión de unas imágenes del extitular de Pemex mientras cenaba en un restaurante de lujo.