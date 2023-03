Enrique Arce, con Aniston y Sandler en 'Criminales a la vista': "He pasado de jugar solteros contra casados al Bernabéu"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Estar rodeado de esta gente es un lujo, y a veces te entra un poco el síndrome del impostor pensando: '¿Y cómo he acabado yo aquí?', comenta el actor en una entrevista concedida a Europa Press. "Todo esto me parece una sobredimensión, y durante el rodaje a veces me preguntaba: '¿Pero de verdad hace falta tanta gente?'. Si en España con cuatro tiramos para adelante, y aquí hay dos mil personas que no saben muy bien qué es lo que hace cada una", explica entre risas Arce, quien además ha puesto voz a su propio personaje para el doblaje español de la cinta.

https://www.youtube.com/watch?v=r5TpT6ol-cw

En 'Criminales a la vista', Arce interpreta a Francisco Pérez, un exfutbolista mujeriego sospechoso de haber secuestrado al multimillonario marajá Vikram Govindan (Adeel Akhtar). Un personaje del que, aunque no se menciona su origen, el actor se encargó de dejar claro que era español en varias escenas que finalmente no han visto la luz. "Por guion y por esas cosas que tienen los americanos, Francisco era un exfutbolista de Brasil, pero yo pregunté si podía ser español. Incluso en la película decía, haciendo homenaje a mi equipo, que había sido jugador de aquel legendario Valencia, pero todo eso se quedó en edición. Me dio rabia", revela Arce.

El intérprete ha rodado escenas en localizaciones tan emblemáticas como Hawaii y París y con figuras tan reconocidas a nivel internacional como Aniston y Sandler, lo que para Arce ha supuesto "un chorro de vida". "Están todo el día gastándose bromas y te hacen partícipe. El otro día [en la premiere] Aniston venía guapísima y Sandler con una sudadera, y ella le dijo: 'No te pongas a mi lado, te llamé para decirte que no te pusieras eso'", recuerda con humor.

https://www.instagram.com/p/CqYeEQqPh5F/?hl=es

"Sandler es un cachondo, tal y como lo ves en las películas. Llega al set con el altavoz y hasta que no empieza la secuencia hace que todo el mundo esté bailando. Aniston sí que está más en el tema de lo que es ser una gran estrella, se la ve un pelín más inalcanzable, pero con los compañeros es una delicia", confiesa Arce, quien se ha trasladado a vivir a Los Ángeles "en busca de nuevos retos".

EL INGLES, IMPRESCINDIBLE

Enrique Arce ha estado involucrado en varios proyectos internacionales antes incluso del éxito mundial de 'La casa de papel', algo que ha conseguido gracias a su formación como actor en Estados Unidos. "Se me han abierto más puertas por dominar el inglés que por lo que he estudiado para ser actor", revela Arce, quien considera clave dominar el idioma para la nueva hornada de intérpretes españoles.

"Es una asignatura pendiente que tenemos. Yo creo que si los actores que empiezan lo supieran, lo primero que harían es meterse en clases de inglés", recomienda Arce. "En España hay talento y lo valoran, 'La casa de papel' y otras ficciones han abierto muchas puertas y cada vez más gente cruza el charco para trabajar aquí. Pero si no puedes dominar el idioma te vas a quedar como figuración en las películas en las que vienen todos los demás de fuera a rodar a España y nos quitan el pedazo de pastel", sentencia el intérprete.

Junto a Jenifer Aniston, Adam Sandler, Enrique Arce y Adeel Akhtar, 'Criminales a la vista' cuenta en su elenco principal con Mélanie Laurent, Mark Strong, Adeel Akhtar, John Kani, Jodie Turner-Smith, Tony Goldwyn, Annie Mumolo y Kuhoo Verma. La cinta ha sido dirigida por Jeremy Garelick y escrita por James Vanderbilt.