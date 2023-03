Portaltic.-La ESA cancela el E3 2023 por no haber conseguido despertar el "interés necesario"

MADRID, 31 (Portaltic/EP)

El E3, uno de los eventos del sector de los videojuegos más reconocido en la industria, estaba programado para volver a celebrarse de forma presencial en Los Ángeles (Estados Unidos) por primera vez desde el año 2019, ya que también fue cancelado en el año 2020 debido a la pandemia por la Covid-19 y en el año 2022 para "ofrecer una experiencia revitalizada" en el siguiente E3.

Ahora, la Entertainment Software Association (ESA) ha anunciado que oficialmente el E3 2023 ha sido cancelado, tal y como ha comunicado a través de una publicación de Twitter.

También lo corrobora IGN quien ha tenido acceso al correo electrónico enviado a sus miembros del equipo comunicando su cancelación. En dicho 'email', la organización ha expresado que las razones de su cancelación se deben en parte a que el E3 no ha conseguido "cosechar el interés sostenido necesario" como para conseguir mostrar "el tamaño, la fuerza y el impacto" de la industria de los videojuegos.

A pesar de ello, la ESA subraya que el E3 "sigue siendo un evento y una marca muy queridos", aunque no expone más detalles sobre si se volverá a organizar esta exposición en los próximos años.

Por su parte, el vicepresidente global de Juegos en ReedPop, Kyle Marsden-Kish, se ha pronunciado en declaraciones a The Verge recogidas por Europa Press, en las que ha señalado que ha sido una decisión "difícil", debido a todo el esfuerzo de la organización pero que tenían que hacer "lo correcto para la industria y lo correcto para el E3".

Asimismo, Marsden-Kish ha indicado que agradecen y entienden que las empresas interesadas "no tendrían demostraciones jugables listas" y que los "desafíos de recursos" han ocasionado que participar en el E3 de este año "fuera un obstáculo que no pudieron superar". También ha lamentado que, para las compañías que sí se habían comprometido con el evento, el E3 no pueda ser "el escaparate que se merecen".

A pesar de todo ello, Marsden-Kish asegura en su comunicado que ReedPop y la ESA volverán a trabajar juntos para organizar más eventos del E3.

Algunas de las empresas de videojuegos que más influencia aportaban al E3 han anunciado su cancelación en la participación del evento durante los últimos meses. Entre ellas, Nintendo y Sony con PlayStation fueron las primeras en comunicar que no formarían parte de esta cita en 2023. De hecho, Sony lleva años sin asistir.

Asimismo, Microsoft con Xbox también detalló durante este mes de marzo que no ofrecería su conferencia presencial habitual del E3, sino una presentación 'online' propia. Siguiendo esta línea, Ubisoft ha sido la última en confirmar que no participaría en el evento, tal y como anunció el pasado martes, alegando que organizará su propio evento ajeno al E3, el 12 de junio.