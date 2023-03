Rafa Yuste: "Me encentaría que Leo volviese y tenemos contactos"

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y del área deportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, aseguró que el club tiene "contactos" con el entorno de Leo Messi y añadió, a título personal, que le "encantaría" que regresara para que la historia acabara bien, tras no poder renovarle y que el '10' se fuera al Paris Saint-Germain, su actual club.

"Si hablamos de Masia, de fútbol base, estamos hablando de Leo porque vino con 12 años. Por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal pero también habría mucho aficionado que compartiría mis palabras. Sí, tenemos contactos, por supuesto, con ellos", aseguró Yuste.

En un acto del club, el de la presentación de la Barça Academy World Cup, Yuste apuntó entre risas un "no me hagas la pregunta" al ver que iba sobre Leo Messi. Pero respondió de esta forma a la cuestión, que era si le pediría al argentino, en caso de verlo, que volviera, así como si le gustaría y si hay contactos.

"A todo te diría que sí", respondió el vicepresidente. "Sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos y les tengo en este caso, participé en las negociaciones que por desgracia no llevaron a buen puerto. Siempre he tenido y tengo esa espina clavada de que Leo no pudiera continuar en nuestro club", se sinceró.

"Me encantaría por lo que podría representar a nivel deportivo, social, económico, etcétera pero también creo que las historias bonitas, en la vida, tienen que acabar bien", concluyó el vicepresidente primero y mano derecha del presidente, Joan Laporta, ante ese posible, e hipotético, regreso del argentino al Spotify Camp Nou.