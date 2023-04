Baldoví (Compromís) culpa a Podemos de su ausencia en la presentación de Sumar y cree que hay que saber "ceder"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Las relaciones entre Podemos y Yolanda Díaz sen han ido tensando a medida que se ha ido conformando el proyecto de Sumar y este domingo alcanzarán el punto más álgido por la ausencia de la cúpula 'morada' en el acto de presentación debido a la falta de acuerdo entre ambas partes sobre si celebrar primarias abiertas para configuración de listas electorales.

En cambio, Compromís sí enviará una delegación representación para arropar a Díaz el domingo, aunque no podrá asistirá Baldoví, que actualmente es candidato a la Generalitat valenciana.

En declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, con Yolanda Díaz habrá una representación plural, diversa e interesante", ha comentado y Podemos será responsable de su ausencia: "Si están todos y ellos no están, es evidente de quién es la culpa. Ellos sabrán; cada uno decide lo que debe hacer", ha apostillado.

SUMAR NO ES AMONTONAR NI EMPUJAR

A su juicio, para hacer un proyecto político común, "uno tiene que querer estar y ceder". "Ahora estamos centrados en ganar y revalidar gobiernos progresistas y después encarar ya la recta final de esta legislatura. Sumar no es amontonar, es querer, sumar es no imponer, sumar es llegar a acuerdos y sumar no es empujar", ha añadido.

Baldoví ha alabado la figura de Díaz y ha asegurado que "despierta ilusión" y "genera esperanza". "Será una magnífica candidata que podrá ayudar a revalidar las mayorías progresistas", ha indicado. Sin embargo, ha pedido centrarse primero en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y, a partir de ahí, ya hablar de candidaturas.

Ante las elecciones, el candidato de Compromís ha abogado por "hacer comparaciones" entre los gobiernos progresistas y los conservadores, al tiempo que ha expresado su esperanza de reeditar los primeros con "un buen clima político" para poder seguir legislando.

"Más que sacar el miedo al dóberman (en alusión a la ultraderecha), hay que reivindicar la faena que hemos hecho y hacer comparaciones con lo que ha sido y es el PP", ha dicho.