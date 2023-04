El líder opositor keniano Raila Odinga acusa a EEUU de obviar el "fraude" de las elecciones presidenciales

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"No hay democracia europea, democracia americana y democracia africana. La democracia se mide por un estándar universal", ha declarado el líder de la coalición opositora Azimio la Umoja One Kenya Coalition tras acusar a la diplomática de partidismo al declarar ante un grupo de empresarios este miércoles en la Cámara de Comercio de Nairobi que los comicios habían sido "libres y transparentes".

"Esta mujer parece no saber de qué país está hablando. Aquí no se puede anteponer el desarrollo a la democracia", lamentó Odinga durante el funeral de la diputada Grace Oyango este pasado viernes, en comentarios recogidos por el diario keniano 'The Nation'.

Odinga ha convocado movilizaciones todos los lunes y jueves para protestar por el elevado coste de la vida y contra el Gobierno, al que considera ilegítimo por considerar fraudulentos los comicios de agosto. La tensión ha ido en aumento hasta el punto de que el líder opositor denuncio esta semana un supuesto intento de asesinato durante las protestas antigubernamentales del jueves en la capital, Nairobi, que describió como "un día muy triste en la historia del país".

El Gobierno de Kenia afirmó antes de las manifestaciones del jueves que el país se encuentra al borde del "caos total" y prometió actuar para hacer frente a la "violencia generalizada" registrada durante los últimos días, que achacó a "hordas criminales que se presentan como manifestantes".