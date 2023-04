La razón para no dejar conectada tu lap todo el tiempo a la corriente

Una de las grandes ventajas de las computadoras portátiles es precisamente eso: su potabilidad, poder llevarlas y utilizarlas en cualquier sitio sin necesidad de cables. Pero cuando las usamos en un solo lugar solemos dejarlas conectadas todo el tiempo a la corriente eléctrica, lo que podría estar dañándolas.

Si queremos que nuestra “lap” permanezca en las mejores condiciones por más tiempo, es necesario seguir las recomendaciones del fabricante como usar el cargador adecuado e instalar un programa de seguridad para evitar riesgos como “malware” y programas espía.

¿Dejar conectada la laptop daña su batería?

Pasa lo mismo con los celulares. La realidad es que el hecho de que la batería de tu laptop se vea afectada por quedarse conectada depende del modelo y año de fabricación. Hasta hace poco los fabricantes nos recomendaban prácticas como llevar la batería al 100% antes de usarla por primera vez y no dejar el cable conectado toda la noche. Pero la situación ha cambiado.

Los modelos de laptops actuales están equipados con un sistema de carga avanzada que cierra el paso de la corriente en cuanto llega al 100%. Por otra parte, si lo que temes es que se produzca un sobrecalentamiento que provoque un accidente, es muy difícil que eso suceda pues los dispositivos cuentan con una serie de mecanismos de protección que disminuyen los riesgos casi en su totalidad.

A pesar de la información anterior, eso no quiere decir que no existan riesgos. Por ejemplo, ante un sobrevoltaje o picos de corriente, si no cuentas con un regulador, el equipo podría dañarse.

Por otra parte, inevitablemente las baterías de las computadoras portátiles se deteriorarán con el paso del tiempo, de hecho, se degradará incluso aunque la quites y no la utilices, razón por la cual perderás autonomía con el paso del tiempo.

Aunque si es posible seguir algunas buenas prácticas, tal como explica BatteryInfoview. Si almacenas la batería al 100% de carga a 25°C de temperatura ambiente durante un año, esta se degradará un 20% de su capacidad total, mientras que, si lo haces al 40% de carga, la degradación será de solo un 4%.

Esto significa que si vas a quitarle la batería a tu computadora lo mejor es que lo hagas cuando no esté al 100% de carga. Ello también depende del modelo de tu laptop, las diseñadas para videojuegos suelen tener un deterioro mayor debido a las altas temperaturas internas del procesador y tarjeta gráfica.

Al final lo mejor es que desconectes al menos una vez al mes la laptop de la corriente para que la batería se descargue hasta el 20%, según las recomendaciones de Battery University. Solo no dejes que llegue al 0% pues ello afecta el desempeño a la larga.

¿Cómo cuidar la batería de tu laptop?

No dejes expuesta tu laptop a altas temperaturas pues la batería se degradará más rápido.

pues la batería se degradará más rápido. Procura mantener la batería entre el 20% y el 80% de carga para evitar una tensión adicional que puede acelerar su degradación.

para evitar una que puede acelerar su degradación. Intenta utilizar la computadora al menos una vez al mes con el fin de ayudar a que los fluidos de la batería se mantengan en buen estado.

con el fin de ayudar a que los fluidos de la batería se mantengan en buen estado. Si no vas a usar la computadora por un largo tiempo , déjala cargada con no más del 60% y guárdala en un lugar fresco y seco.

, y guárdala en un lugar fresco y seco. Siguiendo estos consejos tendrás un buen rendimiento por más tiempo.

Aun así, considera que comenzarás a ver un cambio a partir de los 300 a 500 ciclos de carga, por lo que, en promedio, disfrutarás de la máxima capacidad solo durante el primer año.