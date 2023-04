Los talibán detienen a tres ciudadanos británicos, incluido un conocido 'youtuber'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

También han sido detenidos el médico y cooperante Kevin Cornwell yt otro ciudadano británico cuya identidad no ha trascendido pero que regenta un hotel en Kabul, informa la cadena Sky News. Los tres habrían sido arrestados por la policía secreta de los talibán en enero por motivos diferentes.

"Estamos trabajando duro para conseguir el contacto consular con los ciudadanos británicos detenidos en Afganistán y estamos apoyando a las familias", ha explicado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

Un portavoz de la ONG Presidium Network que ayuda a Cornwell y al tercer británico retenido, Scott Richards, ha explicado a Sky News que cree que ambos están bien, gozan de buena salud y están siendo tratados correctamente.

"No ha habido contactos importantes (con los detenidos). Las agencias internacionales no tienen acceso (...) y no hay otra forma de llegar hasta estas personas hasta la fecha", ha explicado Presidium Network. "Tenemos muchas esperanzas de que se pueda contactar", ha añadido el grupo, que ha mencionado el fin del Ramadán como posible fecha para posibles buenas noticias.

Routledge, de 23 años, ha alcanzado una cierta propularidad --y polémica-- tras viajar a países peligrosos y publicar sus viajes en redes sociales.

En agosto de 2021 estaba de "vacaciones" en Afganistán en medio de la toma de la capital por parte de los milicianos talibán, lo que puso fin a décadas de guerra en el país. Tras ser rescatado por aire desde Kabul dio las gracias a las Fuerzas Armadas británicas.

Cornwell, de 53 años, fue detenido en su hotel por agentes de la Dirección General de Inteligencia talibán el 11 de enero y está acusado de posesión ilegal de armas de fuego en la caja fuerte de su habitación. Su familia asegura que tiene licencia de armas.