Abogados de Pistorius pedirán nueva audiencia de libertad

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Los abogados del exvelocista Oscar Pistorius le aseguraron a The Associated Press el lunes que hubo un “claro error” en el proceso para negarle la libertad condicional y buscan revertir la decisión y que se lleve a cabo una nueva audiencia para considerar su salida anticipada de prisión.

“Estoy seguro que prevalecerá el sentido común”, dijo su abogado Julian Knight, quien agregó que Pistorius no recibió crédito del año y medio extra que pasó en prisión tras ser sentenciado por asesinato de su novia Reeve Steenkamp en 2013 en la aplicación de libertad condicional.

El viernes le negaron la libertad condicional a Pistorius, de 36 años, debido a que no ha cumplido el tiempo mínimo requerido de prisión, indicó el tribunal de libertad condicional. Se trató de un sorpresivo razonamiento que llevó a críticas del Departamento de Correccionales por llevar a la cabo la audiencia cuando Pistorius no era elegible.

El tribunal indicó que será elegible hasta agosto del 2024.

El equipo legal de Pistorius disputó la decisión y busca una nueva audiencia y que podría desencadenar otra serie de disputas legales en un caso que capturó la atención mundial hace una década.

Ambas piernas de Pistorius fueron amputadas cuando era un bebé debido a una condicional congénita, pero se convirtió en campeón paralímpico e incluso participó en los Juegos Olímpicos 2012.

Fue sentenciado a 13 años y cinco meses de prisión por el asesinato de Steenkamp al dispararle a través de la puerta del baño de su casa.

He was ultimately sentenced to 13 years and five months in prison for murder for shooting Steenkamp through a toilet door in his home.

La sentencia final fue dada a conocer en el 2017, tres años después del juicio y tras una serie de apelaciones.

En sudáfrica los autores de delitos graves deben cumplir al menos la mitad de la sentencia antes de sean elegibles a libertad condiciones por lo que Pistorius debe cumplir seis años y ocho meses y medio para ser elegible.