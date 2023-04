El acné no es un tema solo de adolescentes, revisa en qué consiste y lo que debes hacer

Sabemos que el acné puede ser un problema serio y muy molesto, sin embargo, no estás solo. Es un problema que afecta a por lo menos el 85% de las personas entre los 12 y 24 años a nivel mundial y al 55% de mujeres en edades entre 10 y 70 años. En México más del 85% de los adolescentes lo presentan.

El acné no es un problema solo de adolescentes. A pesar de que el número de personas que lo tienen es muy alto, el acné no es normal y hay diferentes formas de tratarlo que no tienen que ver con remedios caseros que podrían resultar contraproducentes.

Acné por estrés

El acné es considerado una enfermedad, y ocurre cuando los folículos, es decir, la raíz de los vellos de la piel, se obstruyen. A pesar de que existen muchos mitos sobre sus causas, especialistas médicos han aclarado que no se trata de los chocolates, en realidad ocurre cuando hay una acumulación de grasa en los poros, células muertas o por el crecimiento de bacterias, además pudiera ser causado por cambios hormonales o la ingesta de algunos medicamentos.

Existen diferentes formas de clasificar el acné:

Leve: se refiere a protuberancias pequeñas, blancas, oscuras o lesiones de color rojo

se refiere a protuberancias pequeñas, blancas, oscuras o lesiones de color rojo Moderado: las lesiones aumentan en número y llegan a dejar cicatrices

las lesiones aumentan en número y llegan a dejar cicatrices Grave: pueden llegar a aparecer todo tipo de lesiones como nódulos, abscesos o quistes y las cicatrices que deja pueden ser permanentes

A pesar de que existen diferentes mitos y remedios caseros respecto a cómo curar el acné, lo mejor que puedes hacer por tu piel es acudir con un dermatólogo. De acuerdo con tu tipo de piel, historial médico y severidad, estos especialistas podrán prescribir un tratamiento adecuado que logre la curación en el primer tratamiento, evite las recaídas y tener que volver a empezar.

Este tratamiento podría ser farmacológico, tópico, hormonal e incluso quirúrgico si así lo amerita la situación, por ejemplo, existen tratamientos para el acné con formulación de última generación y tecnología Lidose; es decir con alta eficacia independientemente del tipo de acné y del estilo de vida que lleve el paciente; pues en muchos de los casos para que este tipo de tratamientos contra el acné funcionen, se debe llevar una dieta estricta.

Imagen referencial (Cortesía)

Cada tratamiento cuenta con diferentes necesidades de seguimiento, por lo que únicamente deberán ser recetados por un médico. Si sufres de acné, acércate con un especialista y deja de pensar que vivir con esas marcas en tu rostro es algo normal y con lo que debes vivir siempre.