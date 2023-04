Agreden al ministro de Seguridad de Buenos Aires durante una protesta de conductores de autobús

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

A su llegada al lugar de la protesta, Berni ha sido recibido con insultos, palazos, pedradas y puñetazos por los manifestantes, que han cortado el tráfico en señal de protesta por la muerte de un compañero esta pasada madrugada, según recoge la agencia argentina de noticias Télam.

Debido a la violencia de los golpes, Berni --quien se ha desplazado hasta le lugar de la manifestación acompañado del ministro de Transportes bonaerense, Jorge D'Onofrio-- ha llegado incluso a caer al suelo, momento en el que los asistentes a la protesta han aprovechado para patearlo.

Tras los instantes de violencia y tensión, el ministro Berni, con una mejilla ensangrentada, se ha dirigido hacia los manifestantes asegurando que las autoridades han logrado detener al supuesto autor del asesinato del conductor de autobús.

"No hay nadie que venga a poner la cara (...). No salgo corriendo como los demás, estoy aquí", ha aseverado el ministro de Seguridad, quien ha advertido de que "no hay soluciones mágicas" para resolver el asunto, si bien se ha mostrado dispuesto a "trabajar" con los colectivos de conductores de autobuses para mejorar las condiciones de seguridad.