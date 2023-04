Arrasate: "Tenemos que merecer la final, no podemos salir a cruzar los dedos y que corra el reloj"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Es un partido donde ya no hay vuelta atrás y lo que va sucediendo puede marcar. Espero un Athletic reconocible en casa, que le mete mucho ritmo y va a por el rival, y espero un Osasuna capaz de sacudirse ese dominio y tener personalidad de tener el balón. No podemos salir a cruzar los dedos y que corra el reloj, tenemos que merecernos estar en la final, tenemos que mostrar una gran versión", aseguró Arrasate este lunes en rueda de prensa.

El técnico 'rojillo' dejó claro que no le importa "mucho" la actual dinámica del equipo. "Hemos tenido momentos mejores en la temporada, sobre todo en la fase ofensiva no estamos en el mejor momento, pero esta es una cita histórica donde las dinámicas no cuentan mucho. Estamos centrados en hacer un buen partido y pasar, no en si estamos en mejor o peor momento", advirtió.

El vasco se mostró "superagradecido" por el apoyo que están sintiendo, pero habló más de la "mentalidad" que deben tener por encima del aspecto emocional. "Es la que tuvimos en el Villamarín, donde no estuvimos clasificados en ningún momento, con esa fuerza mental que hizo que remontásemos dos veces. Cuando pite el árbitro hay que hacer un montón de cosas bien en el verde", indicó el entrenador del conjunto navarro.

"El Athletic juega siempre igual y serán importantes los 10-15 primeros minutos y los siguientes, todo puede ser determinante. Tenemos que estar muy concentrados porque ellos juegan mucho en campo rival y ahí cualquier despiste puede ser una ocasión. También tenemos que obligarles a que corran hacia atrás", detalló Arrasate.

Este no olvida que "las últimas veces" que han visitado San Mamés se han hecho "'pequeños'". "Me gustaría ver otro Osasuna, con personalidad, con ratos de dominio. Seguro que tendremos momentos de sufrir y de remangarnos, pero me gustaría que el partido tuviese más alternativas que los dos que hemos jugado allí. La idea es que vamos 0-0 e ir a ganar", aseguró.

"QUEREMOS PONER LA GUINDA"

"El de la ida fue un partido muy igualado y espero en San Mamés un partido diferente, con más ocasiones y más alternativas", prosiguió el de Berriatua. "Hay más posibilidades de llegar a la prórroga. Prefiero ir con ventaja, pero no es nada definitiva y no creo que vaya a alterar el plan de partido inicial. No he pensado qué porcentaje tenemos (de pasar), si hacemos buen partido, aumenta", puntualizó.

El técnico 'rojillo' sabe que han hecho una "gran Copa", pero que quieren "poner la guinda". "Es una cita histórica, en más de 100 años sólo ha pasado una vez. Estoy orgulloso de todo lo que rodea a Osasuna y también responsabilizado porque podemos hacer feliz a toda esa gente", expresó.

El vizcaíno remarcó que "tan importante es marcar como no encajar" y confesó que va a dormir "perfecto". "Más que pensar en la final se sueña, pero todavía la veo lejos. Tenemos la obligación de intentarlo y la ilusión de conseguirlo, para nosotros este martes es la final", subrayó.

"Ellos tienen más experiencia, pero a veces eso se combate desde la ilusión y la nuestra es grandísima", agregó, recordando que el hipotético sufrimiento es "diferente porque es por algo histórico". "Hoy lunes han caído dos compañeros, vamos a intentar relativizar", sentenció en relación a los despidos de Diego Martínez y Pacheta en el Espanyol y el Valladolid.

Finalmente, Arrasate celebró tener un vestuario que "no se deja llevar por la euforia ni dramatiza en las derrotas" y no dio pistas sobre un once que ya ha tiene "claro" como el plan y "decidido" quién será el lateral derecho. "'Chimy' no ha podido entrenar y sólo ha hecho la primera parte del calentamiento. Viene a Bilbao porque quiero que estén todos porque es una cita histórica y él ha hecho un gran trabajo por querer ayudarnos, valoraremos si es el descarte o va al banquillo. Todos van a ser importantes desde la mañana", explicó sobre el delantero argentino.