Díaz rechaza que Sumar sea una sopa de siglas y dice sobre Podemos: Los partidos han de estar, pero no tienen que ser

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha rechazado este lunes que Sumar, el proyecto con el que aspira a ser la primera mujer presidenta del Gobierno, vaya a ser una sopa de siglas y ha reivindicado que es un movimiento ciudadano "completamente autónomo" y "no subalterno" de ningún otro partido y con el que busca el voto de "la mayoría social" para las elecciones generales.

Sumar "es un movimiento ciudadano y no va a haber suma de siglas en absoluto, creo que hemos sido claras" desde "hace mucho tiempo", ha subrayado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Tras anunciar ayer su candidatura a las elecciones generales, la también ministra de Trabajo ha señalado que en Sumar, pese a no querer una "suma de siglas", pueden formar parte muchas formaciones políticas, a la vez que ha dicho que no va a hacer ruido ni caer en el insulto, sino solo proponer propuestas políticas.

"Los partidos han de estar, pero no tienen que ser", ha resaltado al ser preguntada por cómo quedaría encajado Podemos en su proyecto de producirse el acuerdo, que hasta ahora no se ha materializado por las discrepancias entre ambas organizaciones a la hora de definir cómo serían las primarias para elegir las listas.

EL DEBATE SOBRE PRIMARIAS

En este punto, Díaz ha rechazado que lo que la separa de un acuerdo con Podemos sean las primarias. "No es verdad que tengamos diferencias en torno a las primarias, desde el principio lo he dicho", ha indicado, asegurando que "ha de ser" Podemos quien tiene que "explicar" por qué en un "día importante y alegre para España" no estuvieron en el acto de presentación de Sumar.

Preguntada por el motivo que hace imposible ese acuerdo con el partido morado, ha defendido que desde Sumar "nadie" ha pedido condiciones para asistir al acto de ayer, al que estaba invitado "todo el mundo" y al que le hubiera gustado que asistiera la cúpula de Podemos. Al mismo tiempo, ha agradecido su presencia a los partidos que sí estuvieron.

Y acto seguido ha querido recordar que cuando era de Izquierda Unida y se lanzó Podemos, ella fue desde Galicia a Madrid. "Lo intenté hasta el último minuto y mi equipo más, pero han tomado la decisión de quedar fuera" del acto, ha dicho en alusión al partido que dirige la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Para la vicepresidenta segunda, que se ha mostrado muy ilusionada con lo vivido el domingo en el polideportivo madrileño Antonio Magariños, el lanzamiento de Sumar ha dado inicio a una etapa que va a "cambiar todo" en la política española, agregando que en los próximos días va a presentar su proyecto de país "para la próxima década", en el que han trabajado más de mil personas durante el último medio año.

Y cuestionada sobre la formula jurídica que tendrá Sumar, si será un partido político, una coalición o una agrupación de electores, Díaz ha evitado aclarar este punto, ya que en su opinión es un asunto que no le importa a la ciudadanía, que está preocupada --ha esgrimido-- por ver mejorar su vida.

Sumar "son voluntarios y voluntarias, no son formaciones políticas. Y me parece que los cambios sociales, como siempre en la historia, lo hacen las gentes. Y de esto creo que va a sumar", ha puesto en valor.

RELACIÓN CON PABLO IGLESIAS

También se le ha cuestionado porque dijera que rechaza tutelas y si esas palabras van dirigidas a Pablo Iglesias, algo que Díaz ha rechazado, señalando que en realidad era un "recado para la sociedad española". "Las mujeres somos libres, lo he dicho en muchas ocasiones, y Sumar es un proyecto que se ha hecho autónomo, no es complementario de nadie, no es subalterno de nadie", ha puntualizado a la pregunta de si forma un 'ticket' electoral con el presidente Pedro Sánchez desde la moción de censura.

Además, ha apuntado que quien quiera presentarse a encabezar Sumar "lo podrá hacer igual" que ella y ha enfatizado que los votos no les pertenecen a los partidos sino a la ciudadanía, al ser preguntada por si aspira a robar votos al PSOE y si ello puede provocar que no se repita un gobierno de coalición como el actual, que Díaz quiere reeditar mediante la cooperación con los socialistas.

"Lo que tengo muy claro también es que los votos son de la gente, no son de nadie. Y cuando las formaciones políticas piensan que hay espacios que les son propios, y digo todas, también de la que procedo yo, si alguien piensa que tengo este nicho mío y no se mueve, no es verdad. Los votos son de la ciudadanía, que es muy lista y debemos de tratarla con muchísimo respeto y a veces votan a una formación política y a veces a otra", ha argumentado, diciendo que ella no está en "futuribles".

"El 'ticket' de Sumar es con los españoles y las españolas. Es un proyecto completamente autónomo que se dirige a la mayoría social y que tiene un proyecto de país" que va a aportar medidas para "todos y cada uno de los sectores de nuestra vida", ha remarcado.

Asimismo, le han preguntado por la última vez que habló con Iglesias, su antecesor como vicepresidente, y ha asegurado que lo hicieron en el mes de enero y tuvieron una conversación "muy interesante" sobre "los problemas de España y del mundo", pero no ha querido desvelar más detalles. Y ha recordado que fue al exlíder de Podemos la primera persona a la que le avanzó su idea de crear Sumar.