Fútbol.- Luis García sustituye a Diego Martínez como entrenador del RCD Espanyol

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El RCD Espanyol confirmó este lunes la llegada del exjugador del club Luis García como nuevo técnico del primer equipo, en sustitución de Diego Martínez, destituido por los malos resultados de los 'pericos', en claro peligro de descender a LaLiga SmartBank.

El ovetense, delantero que jugó como blanquiazul un total de 262 partidos entre la temporada 2004-2005 hasta el inicio de la campaña 2011-2012 y que marcó 60 goles, retorna al club donde más brilló y con el que conquistó la Copa del Rey en 2006. Un año después, perdió la final de la Copa de la UEFA ante el Sevilla.

Según indicó el Espanyol, el técnico asturiano, que será presentado este martes, firma hasta el 30 de junio de 2024 y este martes ya dirigirá la primera sesión del equipo en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

Luis García llega al conjunto catalán después de pasar tres temporadas al frente del Juvenil de División de Honor del CF Damm, lo que propició el pasado verano su fichaje por el RSC Internacional CF, al que deja segundo a un solo punto del líder en su grupo de la Tercera RFEF.

El ovetense sustituyes al gallego Diego Martínez, destituido este lunes como entrenador del RCD Espanyol, entidad que ha argumentado su decisión por los "resultados obtenidos" por el equipo y con el objetivo de "conseguir la continuidad" en Primera División.

"El RCD Espanyol ha decidido dar por finalizada la etapa de Diego Martínez como entrenador del primer equipo. Los resultados deportivos han llevado a nuestra entidad a tomar esta decisión con el único y claro objetivo de conseguir la continuidad en la máxima categoría", informó la entidad.

El técnico vigués, de 42 años, entrenó al conjunto catalán un total de 31, de los ganó 9 encuentros, empató 9 y perdió 13. Con este balance, el club, a través de su presidente y Consejo de Administración, quiso agradecer su "labor y compromiso" la frente del banquillo 'perico', desde que fuera nombrado entrenador en julio de 2022. "Y le desea suerte y logros en sus retos profesionales futuros", afirmó el Espanyol, que "próximamente" anunciará a su nuevo entrenador.

Tras el anuncio del cese por parte del club, el ya ex entrenador del Espanyol compareció ante los medios de comunicación, a los que confesó que deja un proyecto que le "llenó desde el principio". "Tengo el pesar de que nos marchamos sin terminar de recorrer el camino hacia el objetivo. No hemos podido llevar a cabo el proyecto que queríamos y lo lamento", arrancó.

"Respeto la decisión del club, pero no la comparto. Todo proyecto es un proceso y el nuestro tenía que empezar desde otro punto y más despacio. Me voy sin reproches y agradecido por el esfuerzo hecho por todos", recriminó a la directiva de la entidad.

No obstante, el vigués reconoció que "la situación del club no es la que debería ser", por lo que asume su "responsabilidad". "No nos hemos escondido nunca", recordó. "Hemos cometido errores, pero también aciertos. El equipo podría tener cuatro o cinco puntos más haciendo lo mismo. Con otra puntuación en los últimos cuatro partidos estaríamos hablando de otra cosa. Estos chicos se merecen cumplir el objetivo, espero que no esto no les afecte", deseó.

"Lo que más me enorgullece de esta etapa es mi cuerpo técnico, mis jugadores, el club y los aficionados. Ser parte del Espanyol es un regalo por el que solo puedo dar las gracias. Me despido con tristeza, porque duele mucho, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo", lamentó Martínez.

Finalmente, el técnico reconoció sentir "mucha tristeza" en un "momento difícil", para el que pidió "adaptarse y afrontar las situaciones con frontalidad". "Este equipo, con el viento a favor y una situación más desahogada, todos pareceríamos mejor, eso hubiese ayudado mucho al equipo, a que sacarán su mejor versión y jugar con mayor frescura mental. Cambiaría haber hecho más puntos en casa", concluyó.