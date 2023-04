Jordi Évole presenta 'Amén. Francisco responde' en Disney+: "A veces al Papa le exigimos más de lo que puede dar"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Este miércoles Disney+ estrena 'Amén. Francisco responde', un documental de Jordi Évole que en el que el Papa Francisco conversa con un grupo de jóvenes de todo el mundo y trata de resolver, sin ataduras, sus dudas sobre la Iglesia Católica. Y es que, según el periodista, "a veces al Papa le exigimos más de lo que puede dar".

"Darle la razón a los chicos en temas como el aborto o el papel de la mujer en la Iglesia es algo que desde nuestro punto de vista está completamente asumido y pensamos que debería ser así. Pero él es el Papa de la Iglesia Católica, y representa a una institución que siempre ha tenido esos dogmas y ha actuado de cierta manera", asegura Évole en una entrevista concedida a Europa Press en la que también ha participado Marius Sánchez, codirector de 'Amén. Francisco Responde'.

"Me gusta ver cómo dos mundos que nunca se tocan de repente se encuentran", comenta Sánchez. "El momento en el que Celia, que es una persona no binaria, le cuenta al Papa que ha conocido a su novia por Tinder y él le dice que le parece bien que los jóvenes quieran 'conquistar el mundo' y los anima a hacerlo... me parece que te rompe todos los esquemas, porque lo normal de un Papa es que te diga que el Tinder no es recomendable", añade.

Tanto Jordi Évole como Marius Sánchez han destacado esta honestidad y trato cercano del Papa a la hora de preparar el documental, una producción original de Disney+ junto a Producciones del Barrio, empresa liderada por el propio Évole junto a Ramón Lara. "No era fácil un proyecto así y que se haya desarrollado tendiendo más a la sencillez de lo que a priori podríamos pensar. El trato con el Papa ha sido completamente directo, no había intermediarios", explica el periodista.

https://www.youtube.com/watch?v=IBwYpUYQaTQ

El otro ingrediente clave para el documental ha sido la elección de los diez jóvenes hispanoablantes de todo el mundo que plantean sus dudas al Santo Pontífice. "Francisco solo nos pidió que hubiese alguno católico", revela entre risas Évole. "Nunca nos esperamos que tuviésemos un elenco de personajes con esa riqueza y que ninguno se cortase al tener al Papa delante", añade.

HUBIÉSEMOS HECHO ALGÚN RETOQUE SI NOS LO PIDE

El documental de Disney+ nace de la "relación epistolar" que mantienen Évole y el Papa Francisco desde el estreno en 2019 del episodio de 'Salvados' dedicado a su figura. Tanto, que le enseñaron el ya terminado 'Amén. Francisco responde' antes de emitirlo, algo que el periodista no suele hacer con sus invitados... y mucho menos retocarlo si se lo piden. "Con el Papa hemos establecido una relación de confianza que merecía esa deferencia", comenta Évole.

"Se ha atrevido a hacer algo, sin poner ningún tipo de condición, que creo que ningún líder mundial, ni político, ni económico ni moral, se atrevería a hacer. Y fuimos pensando: 'Oye, si nos pide que hagamos algún retoque...' Quedará mal que yo lo diga, pero depende de qué retoque yo creo que lo hubiésemos hecho'", confiesa el periodista catalán. "Pero es que nos pidió nada. Creo que se sintió reconfortado de decir 'Ostia, estos tíos en los que yo he confiado no me la han jugado y está todo lo importante de mi discurso y de según qué cosas que he contestado'", añade.

Además de ser un formato distinto a lo que el periodista de Cornellá acostumbraba a hacer tanto en 'Salvados' como en 'Lo de Évole', 'Amén. Francisco responde' supone el primer documental de no ficción de Disney+ en España. "Yo ya había entrevistado antes al Papa Francisco, una vez en 'Salvados' y otra en 'Lo de Évole'. No habría añadido mucho", asegura Évole.

"Era más interesante, para conseguir contenido mejor, hacerlo con un grupo de chicos y salirnos de nuestro espacio habitual de las cadenas de televisión. Si hubiésemos tocado un tema muy local lo habríamos dejado en España, pero no creo que de esa manera el miércoles le pudiese llegar a un señor de Japón", comenta con sorna sobre la decisión de no emitir el documental en una televisión en abierto. "Ellos están más acostumbrados, pero para Producciones del Barrio, que somos una empresa pequeñita de Esplugas de Llobregat, que esto se estrene en todo el mundo es la ostia", sentencia Sánchez.