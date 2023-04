Portaltic.-Google Drive limita a 5 millones la cantidad de archivos que se pueden crear en una cuenta, aunque sea con suscripción

MADRID, 3 (Portaltic/EP)

El límite de almacenamiento de Google Drive para todas las cuentas gratuitas es de 15GB y este espacio se puede utilizar tanto para los archivos de Drive como de Gmail y Google Fotos. Por otra parte, las cuentas que disponen de una suscripción a Google One, amplían este almacenamiento a mínimo 100GB desde 1,99 euros al mes, dependiendo del plan escogido.

Una vez se supera el límite de almacenamiento, aunque no se pierde ningún archivo, el usuario no puede almacenar ni crear ningún elemento más. En este sentido, recientemente algunos usuarios se han visto en la situación de no poder crear y almacenar ningún documento adicional por haber superado el límite para la cantidad de elementos creados, sin ningún aviso ni notificación previa de que estaban alcanzando el límite de su almacenamiento.

Según han explicado algunos afectados a través de publicaciones durante este mes de marzo en Reddit, al intentar guardar algún archivo Google Drive mostró mensajes como "Se ha excedido el límite para la cantidad de elementos, eliminados o no, creados por esta cuenta", "Error 403" o "Esta cuenta ha superado el límite de creación de 5 millones de elementos. Para crear más elementos, muévalos a la papelera y elimínelos para siempre".

En un primer momento, los usuarios pensaron que se trataba de una incidencia con el servicio, ya que no había ningún aviso ni especificación de este cambio por parte de Google, y contactaron con el servicio de soporte de la compañía.

Sin embargo, según las respuestas ofrecidas por el equipo de soporte y compartidas por algunos usuarios en el rastreador de problemas de la API de Google Drive, Google confirma que estos mensajes aparecen porque existe un límite para la cantidad de elementos creados por una sola cuenta "ya sea que se eliminen o no".

Es decir, Google Drive está implementando un máximo de 5 millones de elementos como límite de su almacenamiento. Sin embargo, en este límite no se tiene en cuenta el tamaño o tipo de archivo, sino que solo cuenta el número de archivos que se tienen almacenados. Asimismo, los archivos que están en la papelera también cuentan como documentos almacenados hasta que no sean eliminados definitivamente.

Según la repuesta del soporte de Google, para que los usuarios en esta situación puedan volver a almacenar documentos una vez excedido el límite, se deberá "administrar la cantidad de archivos que existen actualmente en su cuenta de Google Drive". Esto es, eliminar de forma definitiva algunos "archivos y carpetas innecesarias" de la cuenta, incluidos los de la papelera.

MEDIDA PARA EVITAR EL USO INDEBIDO

Según las declaraciones de un portavoz de Google realizadas a Ars Technica, la compañía confirmó que el límite de archivos "no es un error" y que han implantado un máximo de 5 millones de documentos creados para "salvaguardar el uso indebido" de su sistema, ya que "podría afectar a la estabilidad y la seguridad del sistema".

Así, tal y como han especificado, el límite hace referencia al número de elementos que puede crear un usuario en una cuenta y no al límite total de archivos almacenados. Por ello, también ha aclarado que es una distinción que afectará sobre todo a los usuarios que comparten varias cuentas con un mismo almacenamiento y ha subrayado que "en la práctica, la cantidad de usuarios afectados es muy pequeña".

Sin embargo, este límite de archivos afecta a todo tipo de cuentas, tanto gratuitas como de pago con planes de suscripción, así como personales y profesionales. Al respecto, esta nueva medida podría afectar a estos servicios de suscripción impidiendo que los usuarios utilicen todo el espacio almacenamiento que están contratando, ya que se podría ver superado por el número de elementos impuesto.

Google sí informa del límite de documentos que se pueden compartir en Google Drive, que está en un máximo de 400.000 elementos, pero no ha publicado información oficial respecto a este límite de 5 millones.