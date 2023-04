Carlo Ancelotti: "No vamos a volvernos locos por marcar un gol"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"La idea no es volverse loco para marcar un gol, porque lo puedes marcar en el minuto 90. La idea es hacer un partido completo, manejarlo bien con o sin balón, controlarlo bien. En el partido de la ida lo controlamos bien, aunque no acertamos mucho ni llegamos muchas veces. No vamos a volvernos locos por marcar un gol. Si haces un partido completo, el gol lo vas a marcar", declaró en rueda de prensa.

Además, considera que el equipo está "motivado y concentrado" y con "buenas sensaciones después del partido contra el Valladolid". "Estamos a tope con el partido, tenemos mucha confianza en que lo vamos a hacer bien", dijo. "El Clásico es siempre el partido más importante para el Real Madrid, para los aficionados, para los jugadores, para el entrenador... Es una rivalidad muy grande y punto. Es un partido que nos permitiría jugar otra final, que es el objetivo más importante. Es una competición importante, estamos cerca de jugar una final y haremos todo lo posible para jugarla", añadió.

"La realidad dice que tenemos desventaja y que tenemos que recuperarla. Tenemos 90 minutos para hacerlo. Va a ser un partido muy igualado. El favorito del partido no lo sé, porque siendo un partido igualado los pequeños detalles lo van a determinar", explicó, sin querer ahondar en el hecho de que Xavi Hernández le haya ganado los últimos tres encuentros. "Es muy complicado hacer enfrentamientos individuales entre entrenadores. El Barça nos ha ganado los últimos tres partidos y creo que es el momento de ganar para nosotros", apuntó.

El técnico italiano se mostró convencido de que puede sorprender al rival "con pequeños detalles", y que no baraja un cambio de esquema. "Para un equipo es difícil cambiar de sistema cuando entrenas durante un año con el mismo sistema. Puedes crear sorpresa al rival, pero lo más peligroso es que te crees sorpresa a ti mismo y a tus jugadores. No voy a aconsejar un cambio de sistema. Los pequeños detalles, un balón parado, una falta... pueden crear la sorpresa. El cambio de sistema te va a sorprender a ti mismo, no te conviene", afirmó.

"Si hablamos de energía, está claro que la intensidad en este tipo de partidos es importante, como es importante también manejar el juego desde atrás; una salida eficaz desde atrás te puede crear ventaja en las transiciones. Es un partido en el que hay mucha presión, puede ser que la experiencia que tienen los veteranos sea un aspecto importante. Son cosas que se pueden evaluar, no solo una cosa. Si creo que solo la energía es importante, voy a poner jugadores enérgicos, pero no pienso así. Es una pase importante del partido, pero como son importantes otros aspectos", continuó.

"LOS JUGADORES QUE TERMINAN CONTRATO TIENEN QUE EVALUAR EL PAPEL QUE TIENEN"

En otro orden de cosas, Alcelotti aseguró que Toni Kroos y Luka Modric siguen siendo "intocables" aunque no jueguen. "Modric es un intocable, también lo era en el partido contra el Valladolid y pasó el partido en el banquillo. Intocables aquí hay muchos, pero después hay que elegir un once. Parece que será un partido en el que solo once serán protagonistas, pero yo tengo que pensar en los recursos que tengo en el banquillo, que pueden ser importantes como lo fueron el año pasado. Empezar el partido no es lo más importante, lo importante es intentar ser protagonistas, también los jugadores que piensan que no van a empezar el partido", expuso.

"Si tengo que hablar con todos los jugadores que se van a quedar en el banquillo, me voy a cansar. Ellos saben que si necesitan hablar conmigo mi puerta está siempre abierta. Este grupo de jugadores no pide muchas explicaciones, entiende la situación, el momento, sabe que es una plantilla de mucha competencia, así que mi despacho está vacío", prosiguió.

Tampoco adelantó si seguirá confiando en el esquema con el que cayeron en los tres Clásicos anteriores, con Camavinga, Kroos y Modric en el medio Valverde, Vinícius y Benzema arriba. "Es una opción, pero también tienes que evaluar que en los últimos tres partidos lo hemos hecho bien. No miramos solo el resultado cuando es positivo; los últimos tres partidos fueron muy igualados, estuvimos muy cerca de ganar el último en el Camp Nou. Puede ser que haga una alineación distinta y puede que no, pero la línea no cambia, que es jugar un partido completo. Los últimos dos, a nivel de juego, no han salido mal", señaló.

El preparador blanco, que desveló que Antonio Rüdiger "está listo para jugar", analizó también las diferencias entre Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga. "Lo más difícil es elegir, siempre. La mentalidad del futbolista no ha cambiado: quiere jugar desde el principio, no le importa entrar en el partido. Hay más que once que merecen empezar. Tchouaméni aporta mucho a nivel defensivo, a cortar pases, en la presión... Camavinga, con el balón en espacios reducidos, tiene una calidad importante, es difícil presionarle. Camavinga ha aprovechado bien este momento, ha jugado muchas veces de lateral y pivote. A Aurélien le ha costado más volver del Mundial, pero ahora está muy bien, ha vuelto a su mejor nivel", subrayó.

"En la salida de balón, cada uno tiene características individuales distintas. Puede ser que Alaba nos ayude más en este sentido, pero es importante la combinación, el movimiento, el buen posicionamiento. En la salida desde atrás, y me cuesta decirlo, el jugador más importante es el portero. El portero es el jugador que tiene que utilizar más la salida desde atrás", añadió.

También habló de qué le pide a sus laterales. "En la evaluación de las características individuales de los jugadores tenemos que tener en cuenta que la banda izquierda la tenemos bien ocupada con Vinícius, así que al lateral izquierdo no le pedimos tanta llegada, le pedimos controlar más. Por la banda derecha depende de si tenemos a Rodrygo o tenemos a Valverde; si tenemos a Rodrygo, la banda derecha está bien ocupada, pero si tenemos a Valverde, que va más por dentro, pedimos al lateral derecho, sobre todo a Carvajal y Lucas Vázquez, más llegada. No estoy focalizado en laterales que tengan que atacar siempre, depende de lo que tengan enfrente. Habitualmente, al lateral izquierdo no le pedimos llegar", insistió.

Por último, Ancelotti explicó que ve a los jugadores que acaban contrato "muy concentrados y motivados". "Pensar que les afecte terminar el contrato a estos jugadores no, no a Nacho, no a Ceballos, no a Asensio... Lo muestran, porque Asensio acaba contrato y jugó un partido espectacular contra el Valladolid. No afecta, no tengo que decirles nada porque son profesionales 100%", dijo.

"Cada uno tiene que evaluar el papel que tiene. Cuando terminas un contrato tienes que hacer esa evaluación: cuánto protagonismo tengo en esta plantilla... Si quieres renovar es porque el papel que tienes te gusta y te motiva. Es un acuerdo entre club y jugador", finalizó, sin hablar de si continuará como entrenador madridista. "Yo de mi futuro no hablo", señaló de manera contundente.