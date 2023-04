Joven denuncia acoso en un bar de la Roma, el agresor se dio a la fuga

En los últimos años, las denuncias sobre violencia y acoso a las mujeres han escalado. Para muestra los testimonios que circulan en redes sociales, como el de una usuaria de Twitter que compartió su terrible experiencia.

La joven salió a un bar de la Ciudad de México en compañía de su amiga. Lo que pintaba para ser una noche de diversión, se convirtió en un momento indignante, pues fue grabada sin consentimiento en uno de los baños del lugar.

Joven usuaria de Twitter relató acoso en un bar de la CDMX

Tal como lo relató en su perfil, estaba en la terraza del DEPARTAMENTO Studio Bar. Seguido, se dirigió al sanitario y notó que un hombre a lado estaba grabándola con un celular por la parte inferior de la puerta. El suceso le provocó un estado de shock y pánico. Por lo que quedó paralizada, mientras que el sujeto se dio a la fuga una vez que ella le pateó el teléfono.

En seguida, salió a buscar al personal de seguridad. La joven denunció malos tratos por parte de seguridad del bar en CDMX. Al solicitar los videos y las fotos de las cámaras de seguridad, el gerente del bar accedió a compartirlas con la joven.

Joven usuaria de Twitter relató acoso en un bar de la CDMX

Sin embargo, uno de los guardias se presentó ante ella y le habló en un tono violento. ”Llegó un empleado del equipo de SEGURIDAD como con seis celulares en la mano a hablarme con la voz muy alzada (...) Me dijo que él no podía desconfiar de su equipo y que no era cierto que el hombre que entra al baño trajera un teléfono”, detalló.

El guardia aseguró que el sujeto captado en las grabaciones no era de su equipo, sino que pertenecía a una empresa privada y ajena al bar. No obstante, para Abril, resultaron incongruentes los argumentos, pues anteriormente los clientes y testigos del lugar le habían confirmado que el hombre estaba en el staff de seguridad. Tras una serie de interrogatorios, el gerente del bar le pidió disculpas a la mujer. Sin embargo, a ella sólo le interesaba tener las grabaciones para poder identificar a su agresor.

Joven usuaria de Twitter relató acoso en un bar de la CDMX

De pronto, otro empleado de seguridad contradijo la propia versión de los guardias. “Me cuestionó que cómo quería proceder, que si yo quería que llamara a la patrulla y que ya habían retirado al elemento del lugar. Que ¿qué más quería?, acto que quedó grabado en un video.

Asimismo, la joven denunció que nunca llegó la patrulla y que fue tratada con cero empatía. “Me seguía interrumpiendo y hablando de mala gana (...) Le dije a Roberto (el gerente) que ya no quería tratar con ese señor. Roberto nos llevó a mi amiga y a mí al cuarto de las pantallas de seguridad para que tomara las fotos y videos pertinentes”, escribió en su perfil.

Mi amiga y yo insistimos mucho para que nos dijeran qué habían visto. Cuando por fin subió uno de los empleados con el video en su celular, me mostró al hombre, el momento en el que entra y sale del baño. pic.twitter.com/bESUWQkJvm — Abril JuaRi (@AbrilJuari) April 3, 2023

La usuaria Abril JuaRi y su amiga terminaron cansadas de la situación, por lo que sólo querían irse a casa. Después, envió un mensaje contundente en Twitter: ”Publico esto para alertar a otras mujeres: no estamos seguras. Ya lo sabíamos, pero este es un recordatorio. (...) Me siento horrible por saber que ese hombre tiene un video mío. Me siento culpable por no haberme salido para atraparlo”, lamentó la usuaria.

¿Cómo denunciar acoso en la CDMX?

El gobierno de la CDMX cuenta con diferentes canales para atender las denuncias de acoso y hostigamiento a mujeres. De manera presencial, las víctimas pueden levantar una denuncia ante el Ministerio Público o la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres.

También, el Instituto Nacional de las Mujeres cuenta con la línea telefónica de ayuda “Vida sin violencia”, al número 01-800-911-25-11

¿Qué se considera violencia sexual?

Se le considera violencia sexual a los actos de tocar sin consentimiento a una mujer, obligar a participar en una actividad sexual con chantajes, forzar físicamente a tener actividad sexual, solicitar favores sexuales, grabar o tomar fotos sin autorización, realizar comentarios o bromas sobre el aspecto físico y difundir material en internet.