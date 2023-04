Díaz pide 100.000 euros en donaciones de 'crowdfunding' para financiar Sumar y lograr un "proyecto autónomo"

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aplaude durante un acto de escucha de Sumar, a 25 de febrero de 2023, en Murcia, Región de Murcia, (España). El proyecto político de Díaz nace c Edu Botella - Europa Press - Archivo (EDU BOTELLA/Europa Press)