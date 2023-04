L'Oréal compra la australiana Aesop por 2.325 millones

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Fundada en 1987, Aesop facturó 537 millones de dólares (494 millones de euros) en 2022 y actualmente opera alrededor de 400 puntos de venta en América, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia, además de una presencia incipiente en China, donde abrió la primera tienda en 2022.

"Aesop aprovecha todas las corrientes ascendentes de la actualidad y L'Oréal contribuirá a liberar su enorme potencial de crecimiento, especialmente en China y en el comercio minorista de viajes", indicó Nicolas Hieronimus, consejero delegado de L'Oréal Groupe.

"La desinversión de Aesop marca un nuevo ciclo de desarrollo para Natura &Co", señaló Fábio Barbosa, consejero delegado de Natura &Co, para quien, con una estructura financiera reforzada y un balance desapalancado, Natura &Co, podrá afinar su enfoque en sus prioridades estratégicas, en particular su plan de inversión en América Latina, seguir mejorando el negocio de The Body Shop y reenfocar la huella de Avon International.