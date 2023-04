Luis García: "Creo mucho en lo que hago y lucho hasta el final, y es lo que va a hacer este equipo"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Agradezco las facilidades para volver a mi casa, ya me ayudaron a cumplir mi sueño de ser futbolista profesional y ahora lo han hecho para cumplir mi sueño de entrenador. Agradezco la confianza en mí para liderar al equipo en estos once partidos. Este club tiene un crecimiento tremendo, en el momento que me llamaron no tenía ninguna duda de que tenía que estar aquí. Lo haré con trabajo y dedicación", arrancó García durante la rueda de prensa de su presentación.

El ex futbolista del Espanyol -donde disputó un total de 262 partidos entre la temporada 2004-2005 y hasta el inicio de la 2011-2012 y donde marcó 60 goles- reconoció que este es "el reto más grande" de su vida, aunque solo "porque es el actual". "Siempre he sido una persona muy clara, he vivido en el alambre durante muchos años, el 50-60 por ciento de mis temporadas las he vivido de esa manera, con solo un descenso en Murcia", relató sobre su pasado como jugador.

"Nos llegamos a salvar con la mínima puntuación histórica en una primera vuelta (con el Espanyol). Creo mucho en lo que hago y lucho hasta el final, y es lo que este equipo va a hacer. A nivel defensivo, vamos a ser guerreros, va a costar mucho ganarnos", agregó sobre ese carácter que intentará transmitir a los futbolistas.

Preguntado sobre un posible paralelismo con Mauricio Pochettino, que se hizo cargo del Espanyol en la temporada 2008-2009, cuando el club también estaba necesitado y en un "momento complicado", García insistió en que son momentos "diferentes". "Cuando llego él, faltaban todavía más de 20 jornadas para acabar, estábamos a nueve o siete puntos de la salvación", recordó.

"Pero todo ha cambiado muchísimo, no le veo mucho paralelismo. Mi caso es diferente, he estado tres años entrenando a un juvenil y estos siete meses en el Real Madrid, con la exigencia que hay. Hay ganas de crecer a través de mi idea, soy un trabajador nato, me encanta mejorar mi idea. Lo más importante es tener las ideas claras y yo las tengo tremendamente claras", reiteró, cuando coge a un Espanyol que suma cuatro derrotas consecutivas, instalado en el descenso, aunque con los mismos puntos (27) que el Valencia, equipo que marca la salvación.

"Hay que darle normalidad y tranquilidad, eso he transmitido a los jugadores. He visto un vestuario con ganas, pero con rabia contenida porque las cosas no han salido como querían. Pero están unidos y con ganas de salir de esta situación, tenemos que tratar entre todos sacar su mejor versión. Se deben sentir responsables de la situación, pero salir al campo libres de ataduras", analizó.

Luis García celebró haberse encontrado "una herencia de cultura de trabajo extraordinaria" en el vestuario, "gracias a Diego Martínez", ex entrenador del equipo 'perico'. "Están con ganas de mejorar y humildad. Me he ido más contento que un día el Día de Reyes de la primera sesión", confesó, elogiando la labor del su predecesor en el cargo.

"La Liga esta muy igualada, está complicado sumar puntos, pero el hecho de que el Elche esté descolgado hará que la salvación esté un poco más cara, va a estar sobre los 42 puntos. Tenemos que ser muy fuertes mentalmente, y entender que no pasa nada por fallar. Es fundamental en la élite convivir con el error", agregó.

Por ello, el nuevo técnico advirtió de que la salvación "pasa por los once partidos" que restan hasta el final de temporada, los cuales deben afrontar con convicción y determinación". "No solo hay que pensar en casa, quiero que mi equipo sea igual como local y visitante. Es verdad que tu gente muchas veces te hace volar y hacer cosas de las que no crees que eres capaz, pero son once finales", comentó.

"Tenemos que tener personalidad, quiero tener el balón para atacar, siendo vertical, sin especular. Todo ello, en base a un trabajo previo, y que esta idea no nos debilite a nivel defensivo, siendo un equipo incómodo para los rivales", apuntó sobre su modelo, en el que la cantera, "si tira la puerta abajo", tendrá hueco.

Además, puso en relieve el "juego interior" del equipo, aunque pidió ser "un equipo comprometido y también agresivos por fuera". "He visto a los chicos muy enchufados y con ganas de captar los nuevos conceptos", concluyó un Luis García que reveló que su "sueño como entrenador era conseguir algún día dirigir al primer equipo del Espanyol. "No ha llegado de la forma en la que más me gustaría, porque que esté yo aquí significa que esta es una situación complicada", lamentó.