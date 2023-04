Netanyahu apoya que los reservistas que protestaron contra su reforma judicial en Israel abandonen sus puestos

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su reunión semanal de gabinete en Jerusalén, ago 25 2013. Netanyahu dijo el martes que Israel no estaba involucrado en la guerra civil en Siria, pero que podría responder enérgicamente POOL - Archivo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"El comentario del jefe de las Fuerzas Aéreas es importante, claro y válido, no sólo para las Fuerzas Aéreas, sino para todo el Ejército de Israel", ha expresado Netanyahu durante un evento, según recoge 'The Times of Israel'.

"El Estado de Israel no puede existir sin sus fuerzas de protección, y el Ejército de Israel no puede existir sin una jerarquía clara y tan sólida como el acero", ha insistido, "la tenemos, permaneceremos unidos y ganaremos".

Los reservistas han sido un grupo clave en las protestas contra la polémica reforma judicial que planeaba el Gobierno de Netanyahu y que ha sido paralizada por el momento, a la espera de conseguir un mayor acuerdo entre políticos.

A principios de marzo, un total de 37 de 40 pilotos reservistas del Escuadrón 69 de la Fuerza Aérea israelí se negaron a acudir a sus entrenamientos en protesta, y también hasta 450 oficiales y soldados del la División de Operaciones Especiales de la Inteligencia Militar y 200 de la unidad de guerra informática de las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron el cese de sus entrenamientos.