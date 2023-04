Productor y escritores de “General Hospital” celebran legado

“General Hospital” de ABC celebra su 60 aniversario esta semana, lo que lo convierte en el programa con guion de mayor duración actualmente en producción en la televisión estadounidense.

El serial televisivo o telenovela estadounidense, celebra el hito con una historia favorita de los fans, el Baile de las Enfermeras, una gala en la que se recaudan fondos para obras de caridad. Esta semana, los residentes de la ciudad ficticia de Port Charles se visten de gala y caminan por una alfombra roja. En una aparición especial, Chandra Wilson de “Grey’s Anatomy” interpreta a la editora de moda Sydney Val Jean. “Ella es una gran admiradora del programa”, dijo el productor ejecutivo Frank Valentini sobre Wilson.

“Grabó todas las escenas en la alfombra roja y estaba trabajando en ‘Grey’s’ el mismo día”. Valentini también está entusiasmado con las actuaciones musicales de este año, ya que varios miembros del elenco pueden cantar y bailar.

“Algunos de los números son de las mejores cosas que hemos hecho, y hemos hecho cosas realmente buenas”.

Mientras los espectadores disfrutan, Valentini y los guionistas principales, Dan O’Connor y Chris Van Etten, buscan historias para el verano y más allá. En este momento, el programa guion disponible hasta finales de mayo, y los escritores están preparando el terreno para junio.

Valentini, O’Connor y Van Etten hablaron con The Associated Press y compartieron una mirada tras bambalinas de lo que se necesita para mantener “General Hospital” en buen rumbo, elaborando historias, producción, equilibrando personajes veteranos con caras nuevas y otros temas.

Las respuestas han sido editadas para una mayor brevedad y claridad.

GUIONISTAS

VAN ETTEN: Hay historias que tienen ciertos puntos de referencia que queremos alcanzar. Tratamos de decir, ‘OK, el Capítulo 1 puede llevarnos hasta septiembre. El capítulo 2 puede llevarnos hasta noviembre. Vale hacer que un secreto o información se cuide tanto tiempo como sea posible para hacer que tenga sentido y no aburras a la audiencia. Es una extraña cuerda floja que equilibrar.

ES COMO UN ROMPECABEZAS

VAN ETTEN: Hay un rompecabezas en un nivel micro y en un nivel macro. En un nivel micro, cada semana, estamos viendo no solo la historia y hacia dónde queremos mover la trama y los personajes, sino que también hay ciertos problemas económicos. El estudio solo puede acomodar una cierta cantidad de platós a la vez. Si instalamos un set un lunes, lo mejor es intentar usarlo un martes y luego incluso otra vez un miércoles porque ahorrará tiempo y dinero. Tomos estas piezas del rompecabezas de “Estas son las historias. Estos son los personajes. ¿Cómo podemos mover la historia dentro del set y otras consideraciones económicas que tenemos?”.

ACTORES EXPERIMENTADOS Y NUEVOS ROSTROS

Cuando Valentini asumió el cargo de productor ejecutivo en 2012, se apoyó en el legado de la telenovela y trajo a varios de sus actores veteranos. Algunos hicieron apariciones, otros se quedaron. Hoy, “General Hospital” tiene miembros de reparto antiguos como Genie Francis, Tristan Rogers, Finola Hughes, Kristina Wagner y Lynn Herring, que están muy presentes. Hay otro nivel con actores como Maurice Benard, Rebecca Herbst, Laura Wright y Chad Duell, por ejemplo, que están en las historias principales. La telenovela presenta regularmente historias con su elenco más nuevo, que incluye a Tabyana Ali, Nicholas Chavez y Evan Hofer.

VALENTINI: Cuando heredas tanta historia y tantos personajes, no puedes simplemente abandonarlos. Habiendo estado en ‘One Life to Live’ durante muchos años, llegaban los productores ejecutivos y despedían a todo el personal. Despedirían a todos los escritores. Cambiarían el espectáculo y comenzarían desde cero. No creo que eso sea lo correcto. No quemes el barco. Le das la vuelta. El elenco es simplemente fenomenal, y las pocas personas que hemos agregado a lo largo de los años, creo que realmente han complementado y dado a los personajes la historia. Traes gente para apoyar a quien tienes. Presentamos a los nuevos personajes lenta y metódicamente y de manera que la audiencia responda a ellos.

GRANDES ESCENARIOS

Los guionistas dicen que si se arma un plató grande, hay que acostumbrarse al lugar. Un ejemplo es la piscina de un hotel donde los personajes toman el sol.

VAN ETTEN: La piscina de Metro Court es un caso especial porque tienes que llenar un gran tanque de agua que es demasiado costoso para vaciar y luego volver a llenarlo según el capricho del escritor. Habíamos molestado a Frank durante años, “Queremos una piscina. Queremos una piscina para el verano porque tenemos un elenco muy atractivo, y debemos presumirlos... Son actores maravillosos, pero también son hermosos”. Cuando finalmente cedió a nuestra presión implacable, una de las reglas sobre el uso de la piscina es que cuando se llena, se queda arriba.

RENOVACIÓN

Los Quartermaine son una familia rica en Port Charles y todos viven juntos en una gran mansión. Con el tiempo se ha mejorado con un nuevo vestíbulo, salón, solárium e incluso un rincón para desayunar.

VALENTINI: La sala de estar de los Quartermaine parecía muy vieja (antes). Son una familia muy rica... La gente rehace sus salas de estar y la gente rehace sus cocinas. Estos son lugares que legitiman y ayudan a autenticar a los personajes en el mundo en el que viven. Y creo que cuando los personajes no están en el lugar correcto, les resta valor y comprometen su integridad. Cuando ves a (el personaje de Benard) Sonny (Corinthos) en su fantástico ático, eso habla sobre él.

EL PASO DEL TIEMPO

A veces un personaje joven envejece repentinamente para fines de la historia. Esto ha sucedido muchas veces a lo largo de los años, incluso con Eden McCoy, quien interpreta a Josslyn Jacks, y el personaje de Chávez, Spencer Cassadine.

O’CONNOR: Se basa en nuestras necesidades, la historia y el programa.

VAN ETTEN: También hay un factor X ahí. Tenemos al mejor director de casting en el negocio, Mark Teschner. Simplemente descubrirá a alguien y, especialmente si es una persona más joven, llamará la atención de Frank. Frank puede mirar el lienzo como un todo y decir: “Tenemos un personaje de 6 años que no necesariamente cumple un propósito real, excepto ser el hijo de esta persona”. Tal vez si al envejecerlos hasta los 12 años con este actor más joven que Mark ha encontrado, podemos obtener más historia”.

MANTENERSE FIELES

Con 60 años de historia, los escritores deben recordar la historia de los personajes lo mejor que puedan, incluidos matrimonios, bebés y problemas de salud.

O’CONNOR: Yo diría que es un esfuerzo colectivo. Tenemos productores a cargo de la continuidad, pero como escritores, todos compartimos esa responsabilidad también. Y el hecho de que muchos de nosotros, si no la mayoría de nosotros, hayamos sido fanáticos de toda la vida, ayuda definitivamente.

VAN ETTEN: Personalmente, creo que no debes permitir que la adherencia a la continuidad se interponga en el camino de una historia realmente buena. No querrás que sea algo que entre en conflicto por completo con los 40 años de historia de un personaje, pero si puedes encontrar un poco de margen de maniobra, si puedes justificar por qué algo que sucedió en 1979 podría verse hoy a través de una perspectiva diferente y por lo tanto hacer que una historia actual funcione, puedo justificar eso.

CRÍTICAS

Es normal que los espectadores reaccionen tanto positiva como negativamente a varias historias, pero hoy en día, con las redes sociales, se les da un megáfono para transmitir esos pensamientos al mundo de inmediato y en grandes cantidades. Los escritores aprecian los comentarios, pero también intentan no obsesionarse demasiado con ellos.

VAN ETTEN: Antes, cuando hacía el guion descriptivo leía Twitter los días en que se emitía mi episodio. Ahora que tengo una responsabilidad mucho mayor por el programa, soy muy sensible y quiero sacar algo que le guste a la gente. Si no les gusta, por lo general son muy, muy específicos acerca de que no les gusta. No puedo con eso. No necesito eso en mi vida.

O’CONNOR: Diferentes plataformas de redes sociales y audiencias parecen tener diferentes opiniones sobre ciertas cosas. Entonces, es difícil de decir. Hay un consenso sobre el programa en su conjunto o las historias cuando vas, por ejemplo, a Twitter. (Twitter) tiene una opinión diferente a la de Instagram o Facebook o los foros de mensajes. Por lo tanto, es difícil evaluar solo a partir de esos comentarios qué opinión representa a la mayoría de nuestra audiencia.

¿LUKE SPENCER ESTÁ MUERTO REALMENTE?

O’CONNOR: Hay pocas muertes en Port Charles que son permanentes, uno nunca sabe.