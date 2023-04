Tenis.-Rafa Nadal no jugará el Masters 1.000 de Montecarlo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto", señaló en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El pasado 19 de enero, el balear desvelaba que sufría una lesión de grado 2 en el psoas iliaco de la pierna izquierda que se produjo durante su partido de la segunda ronda del Abierto de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald y que estaría unos dos meses de baja.

A finales de marzo, el de Manacor explicaba que seguía su "rumbo" en cuanto a la recuperación de su lesión y que estaba "incrementando trabajo", aunque no se atrevió a desvelar cuándo podría producirse su regreso a la competición.