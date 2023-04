La sorprendente declaración del Kremlin sobre la imputación de Donald Trump

Los cargos imputados al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dieron de qué hablar en las últimas horas pues el exmandatario fue acusado de varios cargos en su contra, mismos de los que se presume inocente. Ante esto, la prensa rusa preguntó a su gobierno su postura sobre el caso y esto respondieron.

El Kremlin afirmó que “no quiere hacer ningún tipo de comentario” en relación con la imputación de Trump por el caso de presunto soborno a la actriz de cine pornográfico Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

El expresidente Donald Trump durante su audiencia en el tribunal de Manhattan, Nueva York (Timothy A. Clary/AP)

“No consideramos que tengamos derecho a interferir de ninguna forma en los asuntos internos de Estados Unidos y creemos que ellos no tienen derecho a interferir en los nuestros. Por ello, no queremos hacer ningún tipo de comentario”, mencionó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, informó el diario ruso Izvestia.

Trump fue imputado por el posible pago secreto de 130 mil dólares a Clifford por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se convirtió así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, aunque recalcó que es inocente y aseguró que el país norteamericano “se va al infierno”.