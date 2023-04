El Kremlin dice que "no quiere hacer ningún tipo de comentario" sobre la imputación de Trump

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"No consideramos que tengamos derecho a interferir de ninguna forma en los asuntos internos de Estados Unidos y creemos que Estados Unidos no tiene derecho a interferir en nuestros asuntos internos. Por ello, no queremos hacer ningún tipo de comentario", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según ha informado el diario ruso 'Izvestia'.

Trump fue imputado por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Clifford por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, si bien ha recalcado que es inocente y ha asegurado que el país norteamericano "se va al infierno".