¿Hongos son la nueva amenaza a humanos?, reportan caso tipo “The Last of Us”

La ficción se volvió realidad, el temor por una infección tipo “The Last of Us” encendió las alertas, al reportarse el primer caso de un humano infectado por hongo de las plantas.

Puedes ver: Anestesia causó brote de meningitis en Durango

La revista científica Medical Mycology Case Reports presentó un informe en el que describe el primer caso de infección en humanos por el hongo Chondrostereum purpureum, considerado el causante de la letal enfermedad del plateado en árboles frutales.

De hecho, el hongo también es conocido popularmente como Plateado de los frutales (u Hongo asesino de árboles) debido a los daños que causa a las plantas.

Este hongo recubre a las especies vegetales con una costra espesa y, en cuestión de semanas, seca por completo al huésped. Si bien ya estaba identificado entre las plantas, el hongo no había registrado infecciones en humanos, hasta ahora.

El reporte de Medical Mycology Case Reports se refiere a un paciente indio de 61 años, se trata de un micólogo que se presentó en un centro médico con tos, voz ronca, fatiga y dificultad para pasar saliva o comida.

Imagen: Wikimedia | En India se registra el primer caso histórico de un humano que padece de Chondrostereum purpureum, hongo asesino de árboles o plateado de los frutales​.

Tras los primeros estudios, como una tomografía computarizada de rayos X de su cuello, los médicos descubrieron junto a su tráquea, la presencia de una cavidad llena de pus, lo que motivó a extraerle pruebas de tinción para bacterias, aunque estas no arrojaron nada.

La sorpresa surgió al aplicar la misma técnica para detectar hongos, pues ahí hallaron una gran cantidad de hifas, es decir, largos filamentos similares a raíces.

En esta etapa del descubrimiento intervinieron especialistas de la Organización Mundial de la Salud, un centro de investigación especializado participó en el análisis de ADN de estas extensiones, lo que permitió identificar al Chondrostereum purpureum.

Una vez identificado, los médicos le drenaron el absceso al paciente y le administraron un fármaco antimicótico durante dos meses. Según la información divulgada, el caso no es reciente, pero se desconocen más detalles del paciente.

¿Qué pasó?

El especialista indio en hongos, no recordaba haber trabajado específicamente con el Chondrostereum purpureum o Plateado de los frutales; sin embargo, es probable que durante su trabajo de campo, haya estado en contacto con material vegetal en descomposición que provocara su infección.

Hasta ahora se mantiene el planteamiento de que los hongos que infectan a las plantas no pueden adaptarse fácilmente al organismo humano y convertirlo en huésped debido al sistema inmunitario. Sin embargo, ese no fue el caso de este paciente.

El caso del paciente indio resulta desconcertante, no hay explicación científica sobre cómo un patógeno adaptado para “echar sus raíces” a través de hojas y tallos haya hecho lo mismo dentro del tejido humano.

“Los patógenos humanos entre reinos (vegetal y animal) y sus posibles reservorios de plantas tienen implicaciones importantes para la aparición de enfermedades infecciosas”, escribieron los autores del estudio.

Ve además: Este es el caso del médico chino que alertó al mundo de un nuevo coronavirus