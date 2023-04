Valverde: "En ningún momento hemos visto que teníamos algo en la mano"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"En ningún momento hemos visto que teníamos algo en la mano. Hasta el final, hasta que no lo tienes cogido, siempre hay algo que piensas que puede pasar porque a veces el fútbol te traiciona. No te puedes descuidar nunca, no te puedes deshacer, no puedes perder tu estructura porque si no, en un momento determinado una jugada de ellos les puede dar el gol y así ha sido", resumió el 'Txingurri' Valverde en rueda de prensa.

"Si no vemos los goles, cualquiera pensaría que hemos ganado nosotros por lo que hemos hecho. Ha sido un buen partido nuestro, en el que no hemos estado acertados en la finalización a pesar de que en el primer tiempo ya nos hemos puesto la eliminatoria igualada", indicó el técnico de los 'leones'.

Así, Valverde reiteró que "al final pensábamos que íbamos a ir a los penaltis como mal menor y en una jugada aislada nos han hecho el gol". "Esto es un juego, no hay que olvidarse. Queremos controlarlo todo y queremos dominar todas la situaciones, pero esto se trata de acertar y de que el contrario no acierte. También hay que reconocer que ellos han hecho un buen trabajo defensivo. Toca felicitarles y nosotros tenemos que continuar", se resignó.

Valverde repitió que el fútbol "es un juego" y elogió a sus pupilos. "Lo hemos hecho todo bien; bueno, casi todo. Nos ha faltado esa pizca de acierto que te da el poder haber ganado 3-0. Vamos a ser claros, es la impresión que tengo yo. El entrenador de Osasuna no lo verá de esta manera", comentó.

"No ha sido así, pero el partido ha sido un partido digno del equipo que somos nosotros. Somos un equipo que juega bien, que intenta llegar arriba, que intenta hacer situaciones de gol, que juega al ataque, que intenta siempre no perder la cara al partido y que arriesga", explicó el 'Txingurri'.

"Ahora en el vestuario estamos todos tocados, cada uno esta tocado por el error que ha cometido. Pero eso es lo lógico. Se pasa en un par de días, y a centrarnos en la Liga", prosiguió. "Nosotros hemos gestionado el tiempo y la situación del partido perfectamente. Y si hubiésemos marcado un segundo gol, pues aún mejor", advertió Valverde.

"Cada uno ha hecho el partido que tenia que hacer; ellos han hecho el suyo y nosotros el nuestro", agregó. "Somos un equipo que tiene que generar mucho para convertir. Eso es una realidad. Pero somos conscientes de ello y somos un equipo que genera mucho, porque hoy lo hemos hecho también", dijo el entrenador rojiblanco.

"Somos un equipo fuerte en defensa y potente en eso. El partido de hoy ha sido con más juego --que el de la ida en Pamplona-- y nuestra intención siempre ha sido conseguir llegadas, ya que esas legadas son las que generan la posibilidad de ganar", aclaró.

"Muchas cosas son el tener ese punto de tranquilidad, y a veces los jugadores jóvenes deben tener esa calma para embocar bien y que el balón vaya entre los tres palos y poder superar esas situaciones, nada más", aludió así a las claras ocasiones falladas por Nico Williams.

"Creo que ellos estaban jugando pensando un poco en los penaltis por la confianza que tenían de su eliminatoria --en la ronda anterior-- con el Betis. Y, sin embargo, no ha sido así", zanjó Valverde sobre cómo estaba yendo la prórroga hasta el gol de Pablo Ibáñez.