Argentina confirma su vuelta a UNASUR

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Hoy ya formalizamos el ingreso al UNASUR. Brasil, si no me equivoco, estará mañana haciendo lo propio, y le he planteado al presidente Boric que tenemos que trabajar juntos para recrear el UNASUR, pero el de estos tiempos, no el UNASUR de otros tiempos", ha expresado durante una rueda de prensa en el palacio presidencial chileno, según recoge el diario 'La Nación'.

Fernández ya había anunciado su intención de unirse de nuevo al grupo para tratar de "revitalizarlo", asegurando que sería un punto clave para la unidad en diversas áreas de los países latinoamericanos que lo forman.

"Tenemos que garantizar un UNASUR que sirva al desarrollo económico de nuestros pueblos, donde veamos cómo integramos a las empresas chilenas, argentinas, brasileñas y de otros países", ha añadido Fernández.

El expresidente de Argentina Mauricio Macri anunció en 2019 la salida de su país del organismo regional, citando el "alto contenido ideológico" como su principal razón.

CHILE Y ARGENTINA CELEBRAN LAS RELACIONES BILATERALES

Fernández se encuentra este miércoles de visita oficial a Chile, donde ha querido conmemorar la independencia del país, ganada en una batalla el 5 de abril de 1818 con la ayuda de Argentina.

En un comunicado conjunto entre ambos mandatarios han destacado la relación comercial entre ambos países, alabando la coordinación en los envíos de gas natural desde Argentina, así como el trabajo conjunto en materia de Derechos Humanos y "la determinación de continuar trabajando en pos de la normalización y el óptimo funcionamiento de los pasos fronterizos".