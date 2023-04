Portaltic.-Desaparece la aplicación de personalización Google Now Launcher

MADRID, 6 (Portaltic/EP)

Nacido como Google Experience Launcher en 2013 e incluido en los dispositivos de la familia Nexus 5, pasó a llamarse Google Now Launcher en 2014, cuando empezó a ser compatible con los equipos Android 4.1 y versiones posteriores.

Esta aplicación presentaba una interfaz con con una variedad de tarjetas que se podían utilizar para acceder a información y noticias personalizadas y escogidas por Google en base a la ubicación y los gustos del usuario.

Google Now Launcher perdió ciertas funciones en 2017, cuando comenzaron a integrarse en el lanzador de los dispositivos Pixel. No obstante, Google continuó dando soporte a la aplicación en los dispositivos Android.

La última versión beta 14.14 de la aplicaicón de Google revela que "dejará de funcionar en abril", sin especificar una fecha concreta. Lo que sí se indica en la interfaz de inicio es que el dispositivo comenzará a utilizar el 'launcher' por defecto del terminal.

Así lo ha podido comprobar 9to5Google, que ha recordado que los terminales más nuevos no se verán afectados por esta descontinuación, ya que disponen las funcionalidades que ofrece Google Now Launcher integradas de serie. Asimismo, ha comentado que la aplicación seguirá en funcionamiento, con la diferencia de que no se actualizará periódicamente.