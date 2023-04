¿Aplicará el ‘Hoy no circula’ en Jueves y Viernes Santo?

Nos encontramos en Semana Santa, época en donde cientos de mexicanos salen a vacacionar utilizando sus automóviles particulares para trasladarse a su lugar de descanso, por eso, aquí te explicamos si este Jueves y Viernes Santo aplicará el ‘Hoy no circula’.

El programa ‘Hoy no circula’, implementado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), rige en todo el territorio de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con algunas medidas aplicables a la circulación vehicular de las fuentes móviles o vehículos automotores en ciertos días y horarios.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), es quien se encarga de determinar quiénes son los vehículos que no circularán en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con el propósito de controlar y disminuir la cantidad de contaminantes ambientales.

¿Habrá ‘Hoy no circula’ el 6 y 7 de abril?

Debido a que las vacaciones de Semana Santa no son oficiales, el programa ‘Hoy no circula’ no se modificará y continuará con normalidad durante el jueves 6 y el viernes 7 de abril sin cambio alguno, a menos que la CAMe decida cambiarlo de último momento debido a los altos índices de contaminación ambiental en la ZMVM.

Por ahora, la CAMe estableció que el Jueves Santo el programa ‘Hoy no circula’ aplicará de las 05:00 a las 22:00 horas para vehículos con engomado verde con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2; los hologramas 00 y 0 quedan exentos.

🌞El #HoyNoCircula del jueves 6 de abril en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 #FelizJueves pic.twitter.com/2VKaPPgKI5 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 6, 2023

Mientras que para el Viernes Santo aplicará de las 05:00 a las 22:00 horas para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos; también quedarán exentos quienes tengan hologramas 00 y 0, como indica el Calendario Hoy No Circula 2023.

‘Hoy no circula’ en Sábado Santo

Como extra, el Sábado Santo que cae el 8 de abril, el programa ‘Hoy no circula’ aplicará de las 05:00 a las 22:00 horas para vehículos con engomado naranja terminación de placas pares, holograma 1 y todos los vehículos con engomado rojo holograma 2.