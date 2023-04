Deportes.-Cisco García: "'Wings for life' me dio metas por las que luchar e 2016 y ahora estoy con ellos a muerte"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La 'Wings for Life Run World', que este año vive su décima edición, es una carrera solidaria creada por la Fundación Wings for Life, que cuenta con el apoyo de Red Bull y que destina todo lo recaudado para investigar para encontrar una cura para las lesiones de la médula espinal, la cual se dañó Cisco García en la grave caída que sufrió a finales de 2015 cuando practicaba snowboard en Austria.

Esta carrera tiene la peculiaridad de que se corre al mismo tiempo en todo el mundo y sin meta fija, ya que cada participante puede poner su objetivo y debe tratar de cumplirlo antes de que le alcance un coche virtual denominado 'Catcher Car'. El año pasado se realizaron 165 carreras con 161.892 participantes de 192 naciones y se recaudaron 4,7 millones de euros, lo que aumentó a más de 38 millones todo el dinero obtenido desde su primera edición.

"Para mí, 'Wings for life' es un proyecto importante y bonito. Curiosamente, me fui directamente a correrla en Valencia cuando salí en 2016 del Hospital Nacional de Toledo, donde todo el mundo conocíamos la fundación y que te da mucha esperanza porque al final la médula espinal es la gran olvidada y, creo, no se investiga tanto", expresó Cisco García en una entrevista Europa Press

Al andaluz, además, le resultó "muy, muy esperanzador para muchos" de que detrás de esta iniciativa estuviese Red Bull con la Fundación 'Wings for Life' . "Salí y me fui para allá con 'treinta y pico' amigos. Mis amigos salía a correr mucho, les encantaba y decían que no habían visto una carrera nunca tan chula. Tiene un montón de particularidades como que no tiene una línea de meta, es un coche el que te va persiguiendo, que se corre a nivel mundial el mismo día y a la misma hora, así que cuando estás corriendo sabes que a las 3 de la mañana están corriendo también en Australia", remarcó.

"Es como una carrera muy especial y sabes encima que es por un fin bonito porque todo lo que se saca es para la investigación de la cura de la médula. Es una carrera importante, a mí me gustó mucho correrla en 2016, había un 'ambientazo'", añadió el tenista.

Por eso, cuando le llamaron desde 'Wings for life' para ser embajador de esta edición, no dudó. "Para mí fue un honor, era como decir 'Ostras, vosotros me ayudasteis a mí en 2016, me disteis metas por las que luchar y estáis ayudando a gente en silla como yo y yo ahora estoy con vosotros a muerte, lo que queráis'", subrayó.

Cisco García también sabe de la importancia de poder ser altavoz para otras personas en silla, un papel que lleva realizando ya muchos años a través de las redes sociales. "Es lo principal por lo que me abrí mis redes (sociales), para decir que se puede estar en silla, pero que se pueden hacer un montón de cosas, muchas más de las que la gente imagina como montar en 'quad' o en moto de agua, viajar por el mundo o llevar una vida social, lo que tú quieras", comentó.

"Todos los jóvenes que vienen hablan de ti, preguntan, les das esperanzas y dicen 'Ostras, si este chaval mola, yo también puedo molar'. Al final es eso, que no eres un triste de la vida por estar en silla", recalcó el cordobés.

García incide en la importancia de que esté detrás una marca "muy chula" como Red Bull. "Está con deportes de todo tipo, con gente creativa, con el mundo del 'rap'... Es una marca que está muy chula y cuando estuve allí es una pasada todo el ambiente que tienen, con gente joven. Es un 'gustazo' estar allí con ellos y con Red Bull siempre lo vas a agradecer, también te da mucha tranquilidad que detrás de esas fundaciones esté una empresa tan seria e importante", sentenció.