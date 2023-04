¡A la vanguardia! IPN producirá tinta indeleble para elecciones en Guatemala

Para fortalecer las medidas de seguridad que permitan garantizar la paz, la estabilidad y el respeto equitativo en los próximos procesos electorales de Guatemala, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) producirá tinta indeleble, informó el director general de esa casa de estudios, Arturo Reyes Sandoval.

Te puede interesar: Sí habrá frente a frente; debate entre Delfina Gómez y Ale del Moral ya tiene fecha

La innovación del Politécnico no causa daño alguno en la zona donde se aplica; el tiempo de secado es de 15 a 20 segundos, tiene duración de alrededor de 12 horas y se elimina con la descamación normal de la piel.

Durante la firma de un convenio entre el IPN y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, el titular del Politécnico afirmó que esta casa de estudios continúa fortaleciendo lazos de amistad, solidaridad y cooperación, como parte de las acciones de internacionalización que impulsa el Instituto.

Recordó que desde el proceso electoral de 1994, la vida democrática de los mexicanos se fortaleció gracias al desarrollo de la tinta de seguridad o tinta indeleble, creada por el investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Filiberto Vázquez Dávila.

“Seguiremos escribiendo una historia conjunta con la firma del convenio (con el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala) para la producción de tinta indeleble, cuya importancia es innegable para garantizar a la población que su palabra, expresada en un voto, sea escuchada y tomada en cuenta”, dijo.

El secretario general del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Mario Alexander Velázquez Pérez, agradeció el apoyo del IPN por la producción de la tinta indeleble, de la cual recibió una cantidad simbólica de aplicadores durante la firma del convenio.

IPN realiza la tinta contra trampas para los comicios

Hacer trampa en la vida o en la escuela es inaceptable y ese principio es el que Filiberto Vázquez Dávila, investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aplica para el diseño y la elaboración de una de las herramientas necesarias para garantizar que los comicios electorales de todo el país se lleven a cabo con seguridad y certeza: el pigmento indeleble.

El académico ha dado clases por más de 50 años en el Politécnico y a lo largo de su trayectoria como investigador ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, por inventos como la tinta indeleble (2001) que se utiliza en los procesos electorales de todo el país desde hace 23 años.

“Procuro que mis alumnos no me hagan trampa, no lo hacen porque me los ajusticio. Hacer trampa es sacar ventaja ilícita. Ha permeado positivamente en mi vida, nos hemos dedicado por más de 20 años a hacer esto y es prácticamente a lo que me dedico. Desafortunadamente, no todo el mundo vota”, contó en una entrevista.

Serán más de 30 mil litros de pigmento que elaborará en los talleres de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico y se distribuirán para ser utilizados mediante 315 mil aplicadores de plástico que llegarán a todo el país, para garantizar que 87.8 millones de mexicanos voten una sola vez en las elecciones presidenciales de julio próximo.