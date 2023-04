Tenis.-Boris Becker: "Pasar por la cárcel me ha hecho un hombre mejor y más fuerte"

BERLÍN, 8 (dpa/EP)

El extenista alemán Boris Becker se considera "un hombre mejor y más fuerte" tras haber salido de la cárcel, después de haber sido "humillado" por su condena por ocultación de bienes el año pasado.

Becker, seis veces campeón de 'Grand Slam' en individuales, fue condenado a dos años y medio de cárcel el pasado abril, tras ser declarado culpable de ocultar activos y préstamos por valor de 2,5 millones de libras -2,8 millones de euros- para evitar el pago de deudas cuando se declaró en bancarrota en 2017. El alemán fue puesto en libertad tras cumplir ocho meses de su condena en diciembre y posteriormente fue deportado del Reino Unido.

En declaraciones a BBC Radio 5 Live, Becker dijo que había aprendido valiosas lecciones de su estancia dentro de presión, donde sus legendarios logros tenísticos no contaron para nada. "Quien diga que la vida en la cárcel no es dura y difícil, creo que miente. Estaba rodeado de asesinos, traficantes de drogas, violadores, traficantes de personas... de criminales peligrosos", declaró Becker.

"Luchas cada día por sobrevivir. Rápidamente tienes que rodearte de los chicos duros, como yo lo llamaría, porque necesitas protección. Si te crees mejor que los demás, pierdes. No importa que yo haya sido tenista. La única moneda que tenemos dentro es nuestro carácter y nuestra personalidad. Eso es todo, no tienes nada más. Al principio no tienes amigos, estás literalmente solo, y eso es lo más difícil. Tienes que indagar en tu interior sobre tus cualidades y tus puntos fuertes, pero también sobre tus puntos débiles", prosiguió.

Becker, que antes era un habitual de la cobertura de Wimbledon por la BBC, no podrá regresar al Reino Unido hasta octubre de 2024. Después de haber trabajado como comentarista con Eurosport para Alemania en el Abierto de Australia a principios de este año, Becker está ansioso por reconstruir su reputación.

"Suelo ser bueno en el quinto set: he ganado los dos primeros, he perdido los dos siguientes y pienso ganarlo. Ciertamente me hizo ser más humilde, me hizo darme cuenta de que tanto si te llamas Boris Becker como Paul Smith, si infringes la ley, te condenan y te encarcelan, eso vale para todo el mundo. Nunca esperé lo bueno y desde luego no esperaba lo malo, pero soy un superviviente, soy un hueso duro de roer", expresó.

"He soportado las penas, he soportado el encarcelamiento, pero también he soportado la gloria y, en todo caso, esto me ha hecho un hombre mejor y más fuerte. Con mis decisiones en el futuro se verá si he aprendido de ello o no", finalizó.