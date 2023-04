Carlo Ancelotti: "La motivación ha sido difícil, el miércoles será otra historia"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Nos ha costado recuperar el balón. No hemos estado equilibrados, es la razón por la que hemos encajado tres goles, ha sido la llave. El Villarreal maneja bien el balón. Nos hemos adelantado dos veces, hemos tenido el tercero, después hemos perdido el partido", dijo en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

"Todos los jugadores han tenido un nivel más bajo de lo normal. La motivación ha sido difícil tras el desgaste del Barça. Pocos jugadores han mantenido un nivel alto en el partido de hoy", añadió, reconociendo el bajón con respecto al 0-4 en el Camp Nou.

El preparador de los blancos apuntó que para el miércoles, en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, será "otra historia". "De cara a la Champions, no cambia nuestro ánimo, va a ser un partido totalmente distinto. El miércoles es otra historia. Comparado con el año pasado, en la Liga hemos bajado el nivel. No he cambiado por pensar en el Chelsea, ha sido por el desgaste. El partido no ha salido bien", afirmó.

"No es merecida la derrota, pero no hemos jugado a un nivel como se podía jugar. El equipo físicamente está bien, todos. Los que no suelen jugar se podía hacer mejor", añadió, antes de explicar su enfado con el árbitro en las faltas a Vinicius. "La falta reitera es una amarilla. No puedes sacar una amarilla después de nueve faltas, por eso he protestado", comentó.

"Preparar un partido entre dos partidos mucho más importantes es muy complicado. La motivación te permite ser más contundente, estar más acertado, tener más equilibrio, todo esto en el partido de hoy no ha pasado", confesó, aunque descartó que su equipo vaya a "bajar los brazos" en Liga.