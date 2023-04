Cuca Gamarra achaca el retraso en la ley para abolir la prostitución al "escándalo del Tito Berni"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"¿A qué lo achaco? Creo que, fundamentalmente, en estos momentos, sin duda alguna, al escándalo del Tito Berni", ha manifestado Cuca Gamarra, en una entrevista concedida a Europa Press.

A su juicio, el PSOE tiene "un grandísimo problema" por este "escándalo". "El Partido Socialista ha vuelto a las andadas en todo lo que tiene que ver con las mordidas las drogas y el consumo de mujeres prostituidas", ha criticado.

En este sentido, Gamarra ha indicado que las imágenes del Tito Berni "recuerdan al escándalo de Roldán". "Tito Berni ha vuelto a traer a la política española episodios que pensábamos que estaban absolutamente superados. Nunca nadie pensó que volveríamos a traer a nuestro recuerdo, con imágenes actuales y del presente, nada más y nada menos que imágenes que nos recuerdan absolutamente al escándalo de Roldán", ha remarcado.

Atendiendo a la ley para abolir la prostitución, la portavoz del PP en el Congreso ha precisado que, en estos momentos no está habiendo ninguna negociación sobre este asunto. "La ley se tomó en consideración, pero está todavía pendiente de su tramitación y, por tanto, cuando se reabra, pues iremos abordando ese tema", ha explicado.

Sobre si se debe multar al cliente, Gamarra ha precisado que "son debates de gran calado social" y que deben abordarse "en profundidad", conociendo "las distintas posiciones" y "con un rigor y una seriedad que haga que la sociedad no genere también ciertas frustraciones".

En todo caso, la portavoz del PP en el Congreso ha lamentado que, finalmente, no se incluyera en la Ley del 'solo sí es sí' la figura de la tercería locativa que hace referencia al lucro de quien alquila un inmueble en el que se ejerce la prostitución. A su parecer, este podría haber sido "uno de los grandes avances que se podrían haber producido en esta legislatura".

"Sin embargo, una vez que estaba el acuerdo para penalizar, que es la tercería locativa pues el Partido Socialista dio marcha atrás para mantener un acuerdo con Podemos. Yo creo que es importante, antes de afrontar los debates, que cada uno sepa hasta dónde está dispuesto a llegar", ha zanjado.

QUE SÁNCHEZ PIDA PERDÓN POR EL 'SÍ ES SÍ'

Por otro lado, Gamarra también ha denunciado que se está "demorando" la derogación de la reforma del Código Penal que se llevó a cabo a través de la Ley del 'solo sí es sí' tras "beneficiar a depredadores sexuales y pederastas"; considera que se podría haber derogado "en semanas" y ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha pedido "disculpas".

"Sin embargo, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, miró hacia otro lado porque para él lo único importante es, por encima de todo, su tranquilidad al frente del Gobierno de España. Y no quiso intervenir en un momento determinado porque esto era una ley de Podemos y no iba a disgustar a Podemos", ha apuntado.

Lo que no comprenden en el PP, según ha precisado, es "que a día de hoy todavía no se haya terminado la tramitación de esta derogación" y pide a Sánchez "explicaciones". "¿Qué es lo que está negociando con Podemos, con Esquerra Republicana y Bildu para que todavía no se haya llevado a cabo esa derogación?", se ha preguntado.

A su juicio, esta derogación "se podría haber llevado a cabo en semanas" y ha criticado que Sánchez fue "muy rápido para favorecer a los independentistas que estaban cumpliendo condena" y, sin embargo, "está siendo muy lento para derogar esta reforma del Código Penal que ha tenido unos efectos lamentables y que están generando muchísimo dolor en la sociedad española".

Además, Gamarra ha recordado que en el mes de diciembre, el PP ya registró una proposición de ley para derogar este Código Penal, pero "no fue aceptado por parte del PSOE, que bloqueó esa iniciativa parlamentaria".

"A día de hoy hemos apoyado la toma en consideración, apoyamos al Gobierno y además le hemos trasladado al Gobierno durante todo este tiempo que no entendíamos el retraso, que era inadmisible e inaceptable", ha subrayado, puntualizando que cuentan con el apoyo del PP y de otras fuerzas políticas, "independientemente de lo que opine Podemos".

En cuanto a posibles mejoras técnicas, Gamarra ha precisado que "no se ha cerrado el plazo" pero "son cuestiones técnicas que en ningún caso van a impedir que se llegue al acuerdo".

Sobre las responsabilidades políticas, Gamarra considera que "las dimisiones se tendrían que haber producido ya" y que el presidente del Gobierno tendría que haber pedido "una disculpa".

"En primer lugar, una disculpa a la sociedad por parte del presidente del Gobierno, cosa que no se ha producido pero, en segundo lugar, deberían de haberse producido ya responsabilidades políticas. En cualquier otro país, por supuesto que hubiera sido cesada la responsable ministerial", ha valorado.

Según ha indicado, en estos momentos, a falta de que se actualicen los datos del último mes, se estará "por encima de las mil revisiones de sentencias a la baja, es decir, mil delincuentes sexuales que se han beneficiado". "Es decir, que yo creo que motivos para la dimisión hay hace mucho tiempo", ha señalado, añadiendo que "ya hay casos sangrantes" y que, si alguno de los que han visto rebajada su pena reincide, "agravará" los efectos que ha tenido la ley.

ELIMINAR 'DISMINUIDO' DE LA CONSTITUCIÓN

Por otro lado, sobre la reforma de la Constitución para eliminar el término 'disminuido', Gamarra ha asegurado que han estado "trabajando en los últimos meses con tranquilidad" y están "muy cerca del acuerdo" para impulsar esta reforma que "debe afectar solo al artículo 49".

"Ese es el ámbito en el que hemos estado trabajando en los últimos meses con tranquilidad, yo creo que con responsabilidad, y no solo materializar un nuevo texto para el artículo 49 que haga desaparecer la palabra 'disminuidos', que es ofensiva para las personas con discapacidad, sino también para que haya garantías de que ningún otro grupo político pueda utilizar la reforma del artículo 49 para algo distinto", ha abundado, advirtiendo de que "hay grupos políticos que están aprovechando esa reforma para intentar cambiar el marco constitucional".

En cuanto a los plazos, Gamarra se ha mostrado convencida de que se aprobará "en el marco de esta legislatura" y ha añadido que "si puede ser antes de verano, mejor", aunque no espera que sea antes de las elecciones autonómicas y municipales porque "ya no da tiempo".