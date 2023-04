Alexia Putellas: "Si no te gusta el fútbol de verdad, terminas odiándolo"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas, doble Balón de Oro, afirmó que si no te gusta el fútbol "de verdad" puedes acabar "odiándolo" y confesó que ha llegado a tener la impresión de haber pasado "mucho tiempo en una cueva" antes de alcanzar la cumbre del fútbol mundial.

En una entrevista para la revista 'Glamour' que recoge Europa Press, Alexia Putellas define su profesión como "la mejor del mundo" y desveló lo que significa llevar el número once, dorsal que eligió por el ex delantero brasileño del conjunto azulgrana Rivaldo, ser zurda y lidiar con la tristeza tras una grave lesión.

"A veces sí que tengo la sensación de haber pasado mucho tiempo como en una cueva, porque tus prioridades son otras a las de la mayoría de tu generación. Es una profesión 24/7 que además no dura toda tu vida, solo el tiempo que estás en la élite. Quizá sea parecido a lo que viven los músicos", comentó.

Putellas celebró haber tenido la suerte de jugar en un campo con 90.000 aficionados como el Spotify Camp Nou. "Representas a tantísima gente y hay tanta gente pendiente de que ganes. Eso es muy peculiar", manifestó.

Recuerda a su padre llegando de trabajar "reventado" y teniendo que esperar a que saliera del entrenamiento y luego de la ducha. "Muchas veces nos daban las once de la noche. El otro día estuve viendo a las pequeñas del Barça, que son buenísimas y, claro, ves todas las indicaciones que les dan. Ni mi generación ni las anteriores tuvimos eso. Ahora entrenan de verdad", indicó.

Al lesionarse, confesó que empezó a estar triste cuando vio a las compañeras en el España-Inglaterra de la Eurocopa femenina de 2022. "Son partidos que amo jugar y de repente fui consciente de que no iba a jugarlos. Y lo mismo me ha pasado esta semana, el equipo (Barcelona) juega cuartos de final contra la Roma, este fin de semana jugamos contra el Real Madrid y son partidos que me ponen como una moto y ver que no puedes, que estás incapacitada. Pero no sabría decir si fue peor entonces o ahora. Intento aportar lo que puedo desde mi situación, pero luego llego a casa y estoy triste. Es así", dijo.

Acerca de la pasión con la que vive el fútbol, señaló que "si no te gusta el fútbol de verdad, no tendrás un éxito longevo". "Terminarás odiando esto porque se viven emociones extremas", declaró la internacional azulgrana.