EEUU cataloga el caso del periodista Evan Gershkovich de encarcelamiento erróneo en Rusia

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Hoy el secretario (de Estado, Antony) Blinken ha concluido que Evan Gershkovich está erróneamente encarcelado por Rusia", ha explicado el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, según recoge la cadena CNN.

Con este posicionamiento Washington da a entender que los cargos de espionaje de los que se acusa a Gershkovich son infundados y autoriza a los organismos oficiales estadounidenses a explorar todas las vías para lograr su liberación. "El Gobierno estadoundiense dará todo el apoyo pertinente al señor Gershkovich y a su familia", ha añadido Patel.

Así, el caso de Gershkovich será gestionado por la Oficina del Enviado Especial Presidencial para Asuntos de Rehenes, del mismo modo que lo fueron los casos de Trevor Reed y Brittney Griner ambos considerados casos de encarcelamiento erróneo. Los dos pudieron regresar a Estados Unidos tras sendos intercambios de presos. Sin embargo, Paul Whelan continúa encerrado en Rusia a pesar de haber sido decarado caso de encarcelamiento erróneo.

"Pedimos a la Federación Rusa que libere inmediatamente al señor Gershkovich y pedimos también a Rusia que libere el ciudadano estadounidense erróneamente encarcelado Paul Whelan", ha remachado Patel.

Las autoridades rusas detuvieron al periodista a petición del tribunal de Lefortovo, en la ciudad de Ekaterimburgo. Gershkovich había estado recabando información sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, quien está considerado como colaborador cercano del presidente ruso, Vladimir Putin, y que ha enviado mercenarios a Ucrania.

El último artículo del periodista, quien se enfrenta a una posible pena de hasta 20 años de cárcel, fue publicado por 'The Wall Street Journal' y data del 28 de marzo bajo el titular 'La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse'.

Gershkovich trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, según recoge su página web.