El Departamento de Justicia de EEUU abre una investigación criminal sobre los documentos filtrados del Pentágono

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Se ha realizado un esfuerzo interinstitucional centrado en evaluar el impacto que estos documentos fotografiados podrían tener en la seguridad nacional de Estados Unidos y en nuestros aliados y socios", ha asegurado la subsecretaria de prensa del Pentágono Sabrina Singh.

Así, ha indicado que "los funcionarios estadounidenses se comprometieron con sus aliados y socios" para informar durante el fin de semana "a los comités pertinentes del Congreso de jurisdicción sobre la divulgación", informa la cadena de televisión CBS.

En los últimos días han circulado varias imágenes en las redes sociales en las que aparecía la disposición diaria de las Fuerzas Armadas ucranianas, a pesar de que algunos funcionarios estadounidenses advirtieron de que algunos de los documentos habían sido alterados.

La información filtrada no incluía planes demasiado delicados, pero las autoridades estadounidenses han temido que pueda proporcionar pistas clave para los militares rusos, y los analistas consultados por el periódico 'The New York Times' afirman que es difícil estimar el daño real para la ofensiva ucraniana que podría suponer una filtración así.

Además, había otros documentos de otros conflictos internacionales, como presuntas tensiones entre Washington y Seúl por la ayuda militar o información sobre el grupo mercenario Wagner. También se publicó que Estados Unidos estaría considerando apoyarse en Israel para proporcionar ayuda letal a Ucrania.