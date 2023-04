Ciudadanos apoya la "reforma express" del solo sí es sí, pero exige que sea de la forma "más garantista posible"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Desde Ciudadanos, desde el primer momento que empezamos a ver las consecuencias nefastas de esta ley, dijimos que había que reformarla", ha indicado Guasp en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que ha pedido de nuevo la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez 'Pam'.

"Dijimos que había que reformar la ley, que había que rectificar, aunque esta rectificación evidentemente no podía estar en manos de Irene Montero, porque no estaba legitimada para tocar ni una sola coma del Código Penal; por ello, entendermos que esta rectificación no es completa si no hay un cese, una dimisión de la ministra y de la secretaria de Estado", ha añadido Guasp.

Ha responsabilizado, no obsante, al Ejecutivo de la tardanza en reformar la ley. "Tenemos que tener claro que es responsabilidad exclusiva del Gobierno y ahora es evidente que debemos hacerlo con la mayor urgencia posible, pero eso sí, Ciudadanos defenderá que sea de la forma más garantista posible", ha añadido.