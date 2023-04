Seguridad, salud y programas sociales; propuestas de candidatos a la gubernatura

Más de dos millones 353 mil 648 coahuilenses ejercerán su derecho a sufragar, dándose cita en una de las cuatro mil 40 casillas para elegir al sustituto del actual gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Ante las próximas elecciones, el Consejo General del INE aprobó la creación del Comité Técnico Asesor para el conteo rápido en las elecciones ordinarias de Coahuila quienes darán a conocer los resultados preliminares durante la misma noche del 4 de junio.

Los candidatos a la gubernatura de Coahuila comenzaron con sus respectivas campañas electorales el pasado 2 de abril, quienes han estado realizando recorridos en diversos municipios, buscando la aceptación de los habitantes.

¿Cuáles son las propuestas de los candidatos de Coahuila?

Manolo Jiménez

El representante de la alianza “Ciudadana por la seguridad” conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), durante su primer semana de campaña ha enfatizado el tema de la seguridad, turismo e infraestructura.

Si el candidato Jiménez resulta electo, este trabajará en incrementar el turismo, buscando aumentar el derrame económico e impulsando el consumo local.

“Coahuila cuenta con siete maravillosos pueblos mágicos y la gente puede visitarlos y disfrutar de sus riquezas naturales, históricas y arquitectónicas, pueden viajar tranquilos a cualquiera de estos destinos, y así será durante mi gobierno, porque vamos a consolidarnos también como uno de los mejores destinos del país”, agregó el aspirante a la candidatura.

Con una semana en campaña electoral, Manolo Jiménez declaró lo siguiente:

“Estamos haciendo compromisos muy puntuales con nuestra gente para mejorar su calidad de vida, platicando de los diversos puntos de nuestra agenda de trabajo en temas de seguridad, salud, programas sociales, grandes obras, desarrollo económico, programas para los jóvenes, las mujeres, adultos mayores y la niñez, así como fortalecer el gran frente ciudadano que ya tenemos con todos los sectores sociales”, afirmó el priista.

Junto con las y los candidatos a diputados de Saltillo, vamos por más seguridad, salud, empleos, educación y mejores programas sociales.

Ricardo Mejía

Ante un polémico inicio de campaña donde el candidato por el Partido del Trabajo lanzó algunas acusaciones a sus rivales, ‘El Tigre’ se comprometió en llevar a la cárcel a los ex gobernadores coahuilenses que han visto por sus intereses privados, provocando un desfalco económico en la entidad.

Entre sus propuestas incluye la creación del Instituto Estatal para Devolver al Pueblo lo Robado, obligando a los ex gobernadores sin ética de Coahuila a pagar el daño a los habitantes como una forma de terminar con la corrupción.

“Aquí no habrá borrón ni cuenta nueva. Aquí el que la hace, la paga. Empezando con los Moreira y Riquelme que endeudaron a nuestro estado por 41 mil millones de pesos y se robaron el dinero. Estos préstamos que tenemos que pagar todos, terminaron en los bolsillos de estos corruptos”

‘El Tigre’ Mejía remarcó que en su gobierno va a proteger el agua, además de brindar su apoyo a las mujeres, jóvenes, campesinos y a todos los habitantes con la creación de un nuevo cuerpo policiaco estatal libre de sobornos.

Propuestas para recuperar la grandeza de #Coahuila frente a la corrupción del #Moreirato

Armando Guadiana

El candidato por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propuso un cambio dentro del sistema de salud, en el que se contempla la construcción de Centros Estatales de Diagnostico. A su vez mostró apoyo hacia los jóvenes, otorgando becas para universitarios de hasta dos mil 500 pesos.

Guadiana remarcó que este proyecto se solventará con ahorros del gobierno, implementando una política de austeridad.

“Así como las becas, esto se va a pagar con lo que nos vamos a ahorrar, equipar todo esto cuesta menos de 500 millones, y como no nos vamos a robar ni un peso y vamos a eliminar los excesos, lograremos cristalizar esta atención médica gratuita para beneficio a las y los coahuilenses”.

“Yo no les voy a robar un solo peso, voy a hacer que rinda el dinero y si no les cumplo que me cuelguen en la Plaza de Armas de la capital o de Torreón”, mencionó el representante de la 4T.

Escogí #Múzquiz, mi tierra natal, para hacer el anuncio de la creación de los Centros Estatales de Diagnóstico en cada uno de los 38 municipios de #Coahuila donde atenderemos a los coahuilenses sin cobrarles un sólo peso. ¡La salud es primero y lo más importante!

Lenin Pérez

El comisionado de la alianza ‘rescatemos Coahuila’ integrada por la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), apostó por las necesidades de miles de coahuilenses que “no pueden esperar”, tales como el desempleo, educación y asegurar servicios de calidad.

El “Rebelde del Norte” informó que al rededor del 60% de mujeres de Coahuila se encuentra desempleada por la desigualdad que existe dentro del mercado laboral. Mientras que más del 50% de adolescentes abandonan la escuela después de los 15 años.

Por otro lado, el candidato Lenin se refirió a que 1 de 3 habitantes de Coahuila no cuentan con acceso al servicio de salud pública. El aspirante a la gubernatura también se comprometió en erradicar el “privilegio” que hay para el acceso al agua potable.