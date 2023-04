Harinas para hot cakes son deliciosas pero peligrosas, revisa por qué

Delicioso, pero peligroso, o al menos engañoso, es el común denominador en las harinas preparadas para hot cakes, alerta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Según los resultados del estudio de calidad realizado por su laboratorio, la mayoría de las harinas que se comercializan no son veraces ni en contenido de proteínas ni de grasas y tampoco de azúcares.

La información publicada a través de la Revista del Consumidor de abril es muy reveladora, pero lo que más llama la atención son las marcas no recomendadas para niños, por ser el principal sector al que van dirigidas.

La principal advertencia que la Profeco hace al respecto es que contienen edulcorantes no calóricos que no son recomendados para los menores, de los cuales resaltan las siguientes marcas y presentaciones: Clementina libre de gluten, D’Meals, Healthy Brand Nutritious can be Delicious, La Morisca, Morama, Pronto Light, Tastty DBS y True Amaranto.

Respecto a los que no son veraces en la declaración de azúcares, los que incumplen son: Healthy Brand Nutritious can be Delicious (declara 0.9% menos azúcares totales pero contiene 2.64%), Pronto ligeros (declara 5.0% pero contiene 9.42%), San Blas con Fibra (declara 3.0% pero contiene 14.26%, así como San Blas tradicionales (declara 3.0% pero contiene 15.02%).

Hot Cakes Agencias

Al respecto, la Profeco recuerda que los azúcares pueden ocasionar aumento de peso si se consumen en exceso, sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se reduzca el consumo de azúcares libres a 50 g, aunque es mejor si se reduce a 25 g al día.

Y en cuanto a grasas, estas son las marcas que no son veraces en la declaración de su contenido: Come Verde (declara 1.0% pero contiene 11.93% de grasa totales), Morama (declara 17.5% pero contiene 38.09%), además de San Blas libre de Gluten (declara 4.0% pero contiene 9.69%).

Y mientras los azúcares y las grasas están de más, en las proteínas quedan a deber y por mucho, es decir, que su contenido de proteína no corresponde al declarado.

En esta categoría se encuentran Morama (declara 25.0% / contiene 11.72%), D’Meals (declara 13.0% / contiene 7.51%), Mundo Ligth, (declara 13.0% / contiene 8.10%), Bob’s Red Mill estilo casero (declara 11.4% / contiene 7.22%), Bob’s Red Mill con proteína (declara 35.3% / contiene 18.68%), Ruf con chispas de galleta con chocolate oscuro (declara 21.0% / contiene 14.81%), además de Íntegra Alta Nutrición con avena (declara 13.0% / contiene 8.87%).

Esto lo informó Profeco tras analizar 19 productos elaborados con harina de trigo, nueve con harinas diferentes al trigo, mezclas de harinas y/o almidones; cinco con avena, cinco libres de gluten, siete contienen chispas de chocolate, cereales u otros ingredientes; y otros siete sin azúcar añadido.

Agrega que entre las irregularidades encontró que ofrecen menos producto del que declaran, no presentan instrucciones de uso y resaltan ingredientes que no son los principales; sus instrucciones no están en español, no presentan la debida declaración nutrimental, no indican porcentaje de algunos ingredientes, o faltan sellos de etiquetado frontal.