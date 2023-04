Biden, durante su visita a Irlanda del Norte: "No debemos olvidar que la paz no es inevitable"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha destacado este miércoles durante un discursos con motivo de su visita a Irlanda del Norte que "no debemos olvidar que la paz no es inevitable", unas palabras con las que ha alabado el Acuerdo de Viernes Santo pactado en 1998 por los gobiernos británico e irlandés, un documento que cumple 25 años.

Así se ha expresado durante su intervención en la Universidad de Ulster, donde ha subrayado que la "compasión" es el "verdadero poder" de dicho acuerdo y ha prometido que Estados Unidos seguirá al lado de Irlanda del Norte para "construir un futuro mejor".

En este sentido, ha hecho hincapié en que Irlanda del Norte se vio "transformada por la paz" y ha puntualizado que "esto importa a los estadounidense". "Se trata de 25 años extraordinarios que deben ser celebrados mediante el reconocimiento y la reparación, haciendo que la paz sea un derecho que se adquiere al nacer en Irlanda del Norte", ha aseverado.

No obstante, ha recordado que hay que luchar para lograr la paz, algo que "no es inevitable". "La paz en Irlanda del Norte modificó el centro gravitatorio político de nuestro mundo", ha afirmado antes de incidir en el conflicto norirlandés, conocido como 'The Troubles', fue el "conflicto más largo en Europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial". Para él, este periodo histórico "fue personal" dado el "daño causado".

Sin embargo, ha abordado el reciente asesinato del inspector John Caldwell en la ciudad de Omagh y ha recalcado que debe evitarse un "aumento del nivel de violencia". "No podemos permitir que esta época vuelva", ha apuntado. "Irlanda del Norte no irá para atrás", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que "el futuro de la región es el futuro de Estados Unidos" y ha recordado que fue un hombre irlandés el que diseñó y construyó la Casa Blanca. "No es ninguna broma. Nuestras historias están ligadas", ha sostenido antes de aprovechar para rendir tributo a "todas las personas irlandesas que se trasladaron a Estados Unidos en busca de oportunidades (...) sin olvidar su relación con la isla".

SOBRE EL 'IMPASSE' POLÍTICO

Biden ha reivindicado la necesidad de que tanto el Parlamento norirlandés como el Gobierno "sean restablecidos cuanto antes" y se ponga fin al 'impasse' que impera en la zona a raíz de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, según ha recogido la Casa Blanca en un comunicado.

Por ello, el presidente estadounidense ha abogado por lograr un "gobierno efectivo que sea reflejo del pueblo norirlandés y que responda ante él, que trabaje para hallar soluciones a las preocupaciones y problemas de la población".

"Espero que la Asamblea y el Ejecutivo se restauren lo antes posible", ha manifestado, si bien ha dispuesto que esta es una decisión que debe tomar la región por su cuenta a pesar de las dificultades y los desafíos que ha traído consigo el Brexit.

Sobre este asunto, se ha comprometido a "instar a los líderes británicos y europeos a resolver los asuntos que queden pendientes teniendo en cuenta los intereses de Irlanda del Norte". "Aprecio el liderazgo del primer ministro, Rishi Sunak, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para alcanzar un acuerdo al respecto", ha continuado.

REUNIÓN CON SUNAK

Este mismo miércoles, Biden ha mantenido un encuentro con Sunak, que lo ha recibido en Belfast en la que es ya su cuarta visita a Reino Unido desde que juró el cargo como presidente de Estados Unidos.

Ambos han acordado que el aniversario del Acuerdo de Viernes Santo constituye un momento de "celebración del avance cosechado por Irlanda del Norte durante el último cuarto de siglo y una muestra de su compromiso con la construcción de un futuro mejor" para la región.

Sunak ha dado a Biden las gracias por "el papel de Estados Unidos a la hora de apoyar los negocios y favorecer la prosperidad norirlandesa a través de grandes inversiones y ha se ha sumado a las palabras del mandatario estadounidense sobre la formación de un gobierno en Irlanda del Norte, según un comunicado de Downing Street.

Por otra parte, los dos líderes han abordado las relaciones actuales entre ambos países y han dicho estar deseando abordar cuestiones relacionadas con la seguridad económica en el marco de la próxima cumbre del G7.