Borrell pospone su viaje a China tras dar positivo por coronavirus

BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)

"He dado positivo en la prueba de coronavirus y, por tanto, lamentablemente tendré que posponer mi visita a China. Me encuentro bien y no tengo ningún síntoma", ha informado el propio jefe de la diplomacia comunitaria en un mensaje en redes sociales.

De esta forma, el Alto Representante se verá obligado a cancelar su visita a Pekín prevista para los días 13, 14 y 15 de abril y en la que se iba a reunir con los máximos responsables diplomáticos chinos, el responsable de Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, y el ministro de Exteriores, Qin Gang.

Este viaje se enmarcaba en los esfuerzos europeos, tras la visita la semana pasada de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, y la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a finales de marzo, para revisar las relaciones económicas y diplomáticas con Pekín, así como su papel ante la guerra de agresión rusa en Ucrania.

Frente al tono exhibido por la presidenta de la Comisión Europea, que defiende un endurecimiento en la posición europea frente a una China que busca un cambio del orden mundial, Borrell aboga por unas relaciones constructivas con Pekín, al que también insta a comportarse como "un actor global positivo y constructivo" en la guerra en Ucrania.