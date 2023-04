Carlo Ancelotti: "Estoy contento por tener ventaja, pero hay que manejarla bien"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Hemos hecho un partido completo, sufrido al principio. El objetivo era tomar ventaja y la hemos tomado, pero hay que sufrir, el Chelsea es un muy buen equipo. Hay que luchar otros 90 minutos", analizó el entrenador italiano en la rueda de prensa posterior al duelo continental en el Santiago Bernabéu.

El preparador reconoció que podrían haber empujado "un poco más" durante la media hora en la que los londinenses jugaron con diez futbolistas por la expulsión de Ben Chilwell. "Pusimos mucha energía, pero al final falto un poco de esa energía y lucidez. Pero tenemos que estar satisfechos y pensar que hay otros 90 minutos. A repetir este partido en Stamford Bridge", reiteró.

"No estoy agotado, estoy bien, con energía, me ha gustado mucho el equipo. Claro que hay que sufrir, no es sencillo. Estoy muy feliz, pero tenemos que tener calma y tranquilidad, porque hay otros 90 minutos. Estoy contento por tener ventaja, pero hay que manejarla bien", advirtió Ancelotti sobre la renta de dos goles con la que viajarán a Londres el próximo martes.

El técnico repitió el mismo once con el que arrolló (0-4) al FC Barcelona en las semifinales de Copa, un esquema con Toni Kroos de pivote y Rodrygo Goes de extremo derecho. "Con este once busco lo mejor para el equipo. Kroos de pivote ayuda mucho en la salida y a manejar la posesión, puedes sufrir en el aspecto defensivo, pero si hay compromiso colectivo, no se sufre. Su posición depende del trabajo de Vinicius y Rodrygo, ha salido bien", explicó.

Aunque Ancelotti destacó concretamente el partido de Fede Valverde, "el mejor en el campo", siempre "muy atento a su posición". "Ha manejado muy bien el aspecto defensivo. Ha estado espectacular en la recuperación", elogió. "Carvajal no falla en los partidos importantes. La presión arriba ha sido gran parte mérito suyo. En este tipo de partidos siempre cumple", agregó sobre el lateral.

"Atrás estamos bien, Camavinga está cumpliendo de lateral izquierdo", aplaudió Ancelotti, que también alabó a un Marco Asensio "determinante" y "con un golpeo descomunal". "Rodrygo es mucho más vertical, arriesga más, mientras que Marco maneja muy bien los espacios entre líneas", concluyó sobre la comparación entre el balear y el carioca.